Ранее жители уже обращались с просьбой проверить дом на аварийность Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Общежитие на улице Энергетиков 47, в центре Тюмени, начинает разрушаться. Об этом жители дома рассказали в паблике «ЧС Тюмень» социальной сети «ВКонтакте».

«По всей видимости, дом начинает рушиться, фундамент уходит вниз, кирпичи выпирают из стен под окнами, частично падают. В стенах множество трещин значительного размера. Наверняка, многие помнят случай на Харьковской, когда часть дома просто обвалилась, и люди пострадали», — указано в посте «ЧС Тюмень».

Жильцы, как говорится в посте, обращались с просьбой провести экспертизу и проверить дом на состояние аварийности. По их словам, через несколько дней после обращения, была заново произведена кладка кирпичей в огромных дырах в стене. В «ЧС Тюмень» также опубликованы снимки разрушающегося здания.

В комментариях к записи представители тюменской мэрии пояснили, что дом находится в управлении ООО УК «Цитадель». «Администрацией Тюмени в адрес компании направлено письмо о необходимости организовать систематическое наблюдение за состоянием конструктивных элементов многоквартирного дома. При установлении изменения состояния конструктивных элементов организовать мероприятие, направленные на проведение обследования технического состояния здания для оценки возможности дальнейшей безаварийной эксплуатации или необходимости восстановления и усиления конструкции», — указано в комментарии городской администрации, оставленном под публикацией тюменцев.

В УК «Цитадель» направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается.

Фото: группа «ЧС Тюмень» в социальной сети «ВКонтакте» Фото: Денис Моргунов © URA.RU

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