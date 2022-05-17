В Кремле высказались о судьбе ЛДПР без Жириновского

17 мая 2022 в 15:05 Размер текста - 17 +

Дмитрий Песков заявил, что выбирать нового лидера ЛДПР будут партийцы Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Умер Владимир Жириновский Роль бывшего лидера ЛДПР Владимира Жириновского в жизни партии сложно переоценить, однако кто возглавит ее после смерти политика, решат партийцы. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Роль Жириновского огромна в становлении, развитии, наработке своего электората партии. Роль Жириновского трудно переоценить. Но кому дальше вести эту партии, должны решать сами партийцы», — сказал Песков в ходе конференц-колла, отвечая на вопрос корреспондента URA.RU. Жириновский скончался 6 апреля после продолжительной болезни. Выборы нового руководителя фракции состоятся в Москве 27 мая. О своем выдвижении на пост уже заявил экс-депутат Госдумы Александр Шерин, представляющий рязанское отделение ЛДПР. Главным претендентом на пост, как писал «Коммерсант», является глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, который исполняет обязанности председателя партии после смерти Жириновского, передает телеканал 360. Больше новостей — в нашем телеграм-канале URA.RU .

Роль бывшего лидера ЛДПР Владимира Жириновского в жизни партии сложно переоценить, однако кто возглавит ее после смерти политика, решат партийцы. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Роль Жириновского огромна в становлении, развитии, наработке своего электората партии. Роль Жириновского трудно переоценить. Но кому дальше вести эту партии, должны решать сами партийцы», — сказал Песков в ходе конференц-колла, отвечая на вопрос корреспондента URA.RU. Жириновский скончался 6 апреля после продолжительной болезни. Выборы нового руководителя фракции состоятся в Москве 27 мая. О своем выдвижении на пост уже заявил экс-депутат Госдумы Александр Шерин, представляющий рязанское отделение ЛДПР. Главным претендентом на пост, как писал «Коммерсант», является глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, который исполняет обязанности председателя партии после смерти Жириновского, передает телеканал 360.