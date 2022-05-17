В США назвали условия для переговоров Лаврова и Блинкена

18 мая 2022 в 01:28 Размер текста - 17 +

Сергей Лавров и Энтони Блинкен не проводили диалога с февраля, напомнил Нед Прайс Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Диалог между министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и госсекретарем США Энтони Блинкеном может состояться, если Вашингтон придет к выводу, что это облегчит ситуацию на Украине. Об этом заявил глава пресс-службы госдепартамента Нед Прайс на брифинге, который транслируется на YouTube. «Если будут созданы необходимые условия, а также мы придем к выводу, что разговор между ними поспособствует снижению уровня насилия или облегчению гуманитарного положения украинского народа, то диалог состоится», — заявил Нед Прайс. Он отметил, что Сергей Лавров и Энтони Блинкен не разговаривали с февраля. Однако Россия не давала оснований полагать, что такой диалог будет конструктивным, уточнил глава пресс-службы госдепа. Россия проводит спецоперацию на Украине с 24 февраля по приказу президента Владимира Путина. Как заявлял российский лидер, ее основными целями является денацификация и демилитаризация страны, а также помощь республикам Донбасса. Президент РФ Владимир Путин неоднократно заявлял о том, что Россия открыта к диалогу с Украиной. Однако последняя, по словам Путина, не готова обсуждать конфликт. 9 мая президент США Джо Байден подписал закон о ленд-лизе для помощи Украине. Посол РФ в США Анатолий Антонов пригрозил американскому правительству началом войны из-за поставок вооружений на Украину. Нед Прайс заявил, что США пытаются создать условия для переговоров Москвы и Киева, вооружая Украину. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Диалог между министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и госсекретарем США Энтони Блинкеном может состояться, если Вашингтон придет к выводу, что это облегчит ситуацию на Украине. Об этом заявил глава пресс-службы госдепартамента Нед Прайс на брифинге, который транслируется на YouTube. «Если будут созданы необходимые условия, а также мы придем к выводу, что разговор между ними поспособствует снижению уровня насилия или облегчению гуманитарного положения украинского народа, то диалог состоится», — заявил Нед Прайс. Он отметил, что Сергей Лавров и Энтони Блинкен не разговаривали с февраля. Однако Россия не давала оснований полагать, что такой диалог будет конструктивным, уточнил глава пресс-службы госдепа. Россия проводит спецоперацию на Украине с 24 февраля по приказу президента Владимира Путина. Как заявлял российский лидер, ее основными целями является денацификация и демилитаризация страны, а также помощь республикам Донбасса. Президент РФ Владимир Путин неоднократно заявлял о том, что Россия открыта к диалогу с Украиной. Однако последняя, по словам Путина, не готова обсуждать конфликт. 9 мая президент США Джо Байден подписал закон о ленд-лизе для помощи Украине. Посол РФ в США Анатолий Антонов пригрозил американскому правительству началом войны из-за поставок вооружений на Украину. Нед Прайс заявил, что США пытаются создать условия для переговоров Москвы и Киева, вооружая Украину.