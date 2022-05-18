Сенатор Клишас: азовцев* казнят в Донбассе в обход Конституции РФ

На территориях ДНР и ЛНР не действует запрет на смертную казнь, отметил Андрей Клишас Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Бойцов националистического батальона «Азов» (признан запрещенным и экстремистским в России) следует казнить на территориях Донецкой и Луганской народных республик — это позволит обойти Конституцию РФ, согласно которой смертная казнь запрещена. Такое мнение в своем telegram-канале высказал сенатор Совета Федерации Андрей Клишас.

«Всех неонацистов из „Азова“ нужно судить за совершенные преступления в Донецкой и Луганской народных республиках, там, где они и совершали свои преступления. Отдельно хочу отметить, что запрет Конституционного суда России на применение смертной казни в нашей Стране основан на Конституции России и на территориях суверенных государств — ДНР и ЛНР не действует», — написал Клишас.

Националисты и члены ВСУ были заблокированы российскими военными на заводе «Азовсталь» в Мариуполе после начала специальной операции. Президент России Владимир Путин отметил, что это вынужденное решение. По словам президента, цель спецоперации — защитить жителей Донбасса от многолетнего геноцида со стороны националистов. Долгое время боевики отказывались сдаваться, несмотря на неоднократные призывы с российской стороны сложить оружие. Им пообещали сохранение жизни, полную безопасность и оказание медицинской помощи. 16 мая 10 человек вышли с белым флагом с территории предприятия и передали российским военным сообщение. Позже сложили оружие и сдались в плен еще 265 боевиков, в том числе 51 тяжелораненый.

*Нацбатальон «Азов», входящий в состав вооруженных сил Украины, признан экстремистским. Запрещен в Российской Федерации.