Россия меняет дипломатическую политику после разрыва с Западом

17 мая 2022 в 14:07 Размер текста - 17 +

Лавров заменил о переориентации РФ на другие страны Фото: Владимир Андреев © URA.RU Россия переориентировалась на азиатское и африканское направления после высылки дипломатов из недружественных стран. Об этом сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. «Нам есть, с кем разговаривать. Все дипломаты, которые вернулись из враждебных стран, трудоустраиваются в нашем министерстве на других направлениях — на азиатском, африканском, латиноамериканском и содружестве независимых государств. Будет переформатирована структура центрального аппарата МИД», — заявил Лавров в ходе выступления на марафоне «Новые горизонты» российского общества «Знание», трансляция которого ведется в социальных сетях общества. Он уточнил, что переориентация ведется на те страны, которые уважают устав ООН о равенстве государств. Страны Запада начали высылать российских дипломатов после начала спецоперации РФ на Украине. США, Италия и Дания выслали десятки сотрудников российского посольства. Россия действует зеркально и тоже отправляет дипломатов других стран на Родину, пишет RT. Больше новостей — в нашем телеграм-канале URA.RU .

Россия переориентировалась на азиатское и африканское направления после высылки дипломатов из недружественных стран. Об этом сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. «Нам есть, с кем разговаривать. Все дипломаты, которые вернулись из враждебных стран, трудоустраиваются в нашем министерстве на других направлениях — на азиатском, африканском, латиноамериканском и содружестве независимых государств. Будет переформатирована структура центрального аппарата МИД», — заявил Лавров в ходе выступления на марафоне «Новые горизонты» российского общества «Знание», трансляция которого ведется в социальных сетях общества. Он уточнил, что переориентация ведется на те страны, которые уважают устав ООН о равенстве государств. Страны Запада начали высылать российских дипломатов после начала спецоперации РФ на Украине. США, Италия и Дания выслали десятки сотрудников российского посольства. Россия действует зеркально и тоже отправляет дипломатов других стран на Родину, пишет RT.