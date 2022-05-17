Россия меняет дипломатическую политику после разрыва с Западом

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Новое знание, Сергей Лавров. Москва, лавров сергей
Лавров заменил о переориентации РФ на другие страны Фото:

Россия переориентировалась на азиатское и африканское направления после высылки дипломатов из недружественных стран. Об этом сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«Нам есть, с кем разговаривать. Все дипломаты, которые вернулись из враждебных стран, трудоустраиваются в нашем министерстве на других направлениях — на азиатском, африканском, латиноамериканском и содружестве независимых государств. Будет переформатирована структура центрального аппарата МИД», — заявил Лавров в ходе выступления на марафоне «Новые горизонты» российского общества «Знание», трансляция которого ведется в социальных сетях общества. Он уточнил, что переориентация ведется на те страны, которые уважают устав ООН о равенстве государств.

Страны Запада начали высылать российских дипломатов после начала спецоперации РФ на Украине. США, Италия и Дания выслали десятки сотрудников российского посольства. Россия действует зеркально и тоже отправляет дипломатов других стран на Родину, пишет RT.

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Россия переориентировалась на азиатское и африканское направления после высылки дипломатов из недружественных стран. Об этом сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. «Нам есть, с кем разговаривать. Все дипломаты, которые вернулись из враждебных стран, трудоустраиваются в нашем министерстве на других направлениях — на азиатском, африканском, латиноамериканском и содружестве независимых государств. Будет переформатирована структура центрального аппарата МИД», — заявил Лавров в ходе выступления на марафоне «Новые горизонты» российского общества «Знание», трансляция которого ведется в социальных сетях общества. Он уточнил, что переориентация ведется на те страны, которые уважают устав ООН о равенстве государств. Страны Запада начали высылать российских дипломатов после начала спецоперации РФ на Украине. США, Италия и Дания выслали десятки сотрудников российского посольства. Россия действует зеркально и тоже отправляет дипломатов других стран на Родину, пишет RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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