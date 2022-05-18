Минобороны РФ: в ДНР готовят провокацию по сценарию Бучи

Вооруженные силы Украины (ВСУ) под руководством западных кураторов готовятся провести очередную провокацию по «бучинскому сценарию» в Константиновке (ДНР). Об этом сообщает Министерство обороны России.
«По показаниям пленных военнослужащих ВСУ, в Константиновке Донецкой Народной Республики киевским режимом под руководством западных кураторов готовится очередная провокация по „бучинскому“ сценарию», — говорится в сообщении Минобороны РФ.
Для ее реализации украинские боевики, переодетые в форму российских военнослужащих на камеру должны расстрелять украинских мирных граждан. После видеоматериалы планируют распространить в западных СМИ и на различных интернет-ресурсах.
Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Как заявлял глава государства, основные ее цели — денацификация и демилитаризация киевского режима. Безусловный приоритет российской армии — исключение напрасных жертв среди мирного населения, поражение объектов военной инфраструктуры, техники и вооружения ВСУ и нацбатов высокоточными средствами. При этом ВСУ неоднократно распространяли ложную информацию о «преступлениях» российских солдат на Украине. Минобороны РФ сообщало о подготовке ВСУ к провокациям во Львовской и Волынской областях. Кроме того, СБУ готовила провокации с химоружием в Херсонской и Днепропетровской областях.
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Вооруженные силы Украины (ВСУ) под руководством западных кураторов готовятся провести очередную провокацию по «бучинскому сценарию» в Константиновке (ДНР). Об этом сообщает Министерство обороны России. «По показаниям пленных военнослужащих ВСУ, в Константиновке Донецкой Народной Республики киевским режимом под руководством западных кураторов готовится очередная провокация по „бучинскому“ сценарию», — говорится в сообщении Минобороны РФ. Для ее реализации украинские боевики, переодетые в форму российских военнослужащих на камеру должны расстрелять украинских мирных граждан. После видеоматериалы планируют распространить в западных СМИ и на различных интернет-ресурсах. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Как заявлял глава государства, основные ее цели — денацификация и демилитаризация киевского режима. Безусловный приоритет российской армии — исключение напрасных жертв среди мирного населения, поражение объектов военной инфраструктуры, техники и вооружения ВСУ и нацбатов высокоточными средствами. При этом ВСУ неоднократно распространяли ложную информацию о «преступлениях» российских солдат на Украине. Минобороны РФ сообщало о подготовке ВСУ к провокациям во Львовской и Волынской областях. Кроме того, СБУ готовила провокации с химоружием в Херсонской и Днепропетровской областях.