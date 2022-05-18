Матвиенко прокомментировала реакцию России на расширение НАТО. «Безопасность будет обеспечена»

19 мая 2022 в 03:34 Размер текста - 17 +

Валентина Матвиенко заверила, что Россия способна обеспечить свою безопасность Фото: Владимир Андреев © URA.RU Россия отреагирует зеркально на военное вооружение НАТО, которое может быть размещено на территории Швеции и Финляндии. Об этом спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко рассказала журналистам. «Прежде всего, в военном плане реакция России будет соразмерна и адекватна присутствию НАТО на территориях этих двух государств, тому какие виды вооружения будут размещены. Но могу точно заверить, что безопасность России будет, безусловно, обеспечена», — заявила Матвиенко в интервью «Известиям». По ее словам, вступление Швеции и Финляндии скажется на политическом состоянии Европы. Ранее эти страны придерживались нейтралитета, отметила она. «Вступление этих стран в НАТО негативно скажется и на политическом состоянии Европы. Не добавит ей стабильности. Потому что ранее Швеция и Финляндия демонстрировали реальный нейтралитет. И мы, и все ценили такую позицию», — подчеркнула спикер Совфеда. Ранее сообщалось, что президент Финляндии Саули Ниинисте и премьер-министр Санна Марин высказались за вступление в Североатлантический альянс. Также глава МИД Швеции Анн Линде подписала заявку на вступление в НАТО. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе брифинга пообещала устроить Финляндии «военный сюрприз» в случае вступления страны в НАТО. Турция заблокировала начало переговоров о вступлении Швеции и Финляндии в Североатлантический альянс.

Россия отреагирует зеркально на военное вооружение НАТО, которое может быть размещено на территории Швеции и Финляндии. Об этом спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко рассказала журналистам. «Прежде всего, в военном плане реакция России будет соразмерна и адекватна присутствию НАТО на территориях этих двух государств, тому какие виды вооружения будут размещены. Но могу точно заверить, что безопасность России будет, безусловно, обеспечена», — заявила Матвиенко в интервью «Известиям». По ее словам, вступление Швеции и Финляндии скажется на политическом состоянии Европы. Ранее эти страны придерживались нейтралитета, отметила она. «Вступление этих стран в НАТО негативно скажется и на политическом состоянии Европы. Не добавит ей стабильности. Потому что ранее Швеция и Финляндия демонстрировали реальный нейтралитет. И мы, и все ценили такую позицию», — подчеркнула спикер Совфеда. Ранее сообщалось, что президент Финляндии Саули Ниинисте и премьер-министр Санна Марин высказались за вступление в Североатлантический альянс. Также глава МИД Швеции Анн Линде подписала заявку на вступление в НАТО. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе брифинга пообещала устроить Финляндии «военный сюрприз» в случае вступления страны в НАТО. Турция заблокировала начало переговоров о вступлении Швеции и Финляндии в Североатлантический альянс.