18 мая 2022

Матвиенко прокомментировала реакцию России на расширение НАТО. «Безопасность будет обеспечена»

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Сбор Федерального собрания на ежегодное послание президента России. Москва, матвиенко валентина
Валентина Матвиенко заверила, что Россия способна обеспечить свою безопасность Фото:

Россия отреагирует зеркально на военное вооружение НАТО, которое может быть размещено на территории Швеции и Финляндии. Об этом спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко рассказала журналистам.

«Прежде всего, в военном плане реакция России будет соразмерна и адекватна присутствию НАТО на территориях этих двух государств, тому какие виды вооружения будут размещены. Но могу точно заверить, что безопасность России будет, безусловно, обеспечена», — заявила Матвиенко в интервью «Известиям».

По ее словам, вступление Швеции и Финляндии скажется на политическом состоянии Европы. Ранее эти страны придерживались нейтралитета, отметила она. «Вступление этих стран в НАТО негативно скажется и на политическом состоянии Европы. Не добавит ей стабильности. Потому что ранее Швеция и Финляндия демонстрировали реальный нейтралитет. И мы, и все ценили такую позицию», — подчеркнула спикер Совфеда.

Ранее сообщалось, что президент Финляндии Саули Ниинисте и премьер-министр Санна Марин высказались за вступление в Североатлантический альянс. Также глава МИД Швеции Анн Линде подписала заявку на вступление в НАТО. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе брифинга пообещала устроить Финляндии «военный сюрприз» в случае вступления страны в НАТО. Турция заблокировала начало переговоров о вступлении Швеции и Финляндии в Североатлантический альянс.

Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на telegram-канал URA.RU
Подписаться
Россия отреагирует зеркально на военное вооружение НАТО, которое может быть размещено на территории Швеции и Финляндии. Об этом спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко рассказала журналистам. «Прежде всего, в военном плане реакция России будет соразмерна и адекватна присутствию НАТО на территориях этих двух государств, тому какие виды вооружения будут размещены. Но могу точно заверить, что безопасность России будет, безусловно, обеспечена», — заявила Матвиенко в интервью «Известиям». По ее словам, вступление Швеции и Финляндии скажется на политическом состоянии Европы. Ранее эти страны придерживались нейтралитета, отметила она. «Вступление этих стран в НАТО негативно скажется и на политическом состоянии Европы. Не добавит ей стабильности. Потому что ранее Швеция и Финляндия демонстрировали реальный нейтралитет. И мы, и все ценили такую позицию», — подчеркнула спикер Совфеда. Ранее сообщалось, что президент Финляндии Саули Ниинисте и премьер-министр Санна Марин высказались за вступление в Североатлантический альянс. Также глава МИД Швеции Анн Линде подписала заявку на вступление в НАТО. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе брифинга пообещала устроить Финляндии «военный сюрприз» в случае вступления страны в НАТО. Турция заблокировала начало переговоров о вступлении Швеции и Финляндии в Североатлантический альянс.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...