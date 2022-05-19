Эрдоган: Турция не отвернется от России

19 мая 2022 в 15:49 Размер текста - 17 +

Реджеп Тайип Эрдоган напомнил о совместных проектах Москвы и Анкары Фото: Официальный сайт Президента РФ Турция не может отвернуться от России и отказаться от российского газа. Об этом заявил президент республики Реджеп Тайип Эрдоган. Его выступление было опубликовано на официальной странице в Twitter. «Это для нас стратегический вопрос, стратегические отношения. Мы не можем отказаться от них (от отношений с Россией, прим. URA.RU), разорвать их», — заявил Реджеп Тайип Эрдоган на встрече с молодежью. Президент Турции напомнил, что Анкара совместно с Москвой работает над реализацией проекта АЭС «Аккую». Его планируют завершить в 2023 году. Кроме того, Россия является важным поставщиком газа для Турции. Благодаря Москве Анкара покрывает половину своих потребностей в топливе. Ранее Эрдоган отказался вводить санкции в отношении России, в отличие от западных стран. Европа, США и Япония ввели жесткие ограничения в отношении Москвы после того, как президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации на Украине. Кроме того, Турция заблокировала вступление Финляндии и Швеции в НАТО. Эрдоган заявил, что Хельсинки и Стокгольм могут «не утруждать себя» поездками в Турцию по этому вопросу. Разногласия Турции, Швеции и Финляндии связаны с рабочей партией Курдистана. Анкара признает эту организацию террористической.

Турция не может отвернуться от России и отказаться от российского газа. Об этом заявил президент республики Реджеп Тайип Эрдоган. Его выступление было опубликовано на официальной странице в Twitter. «Это для нас стратегический вопрос, стратегические отношения. Мы не можем отказаться от них (от отношений с Россией, прим. URA.RU), разорвать их», — заявил Реджеп Тайип Эрдоган на встрече с молодежью. Президент Турции напомнил, что Анкара совместно с Москвой работает над реализацией проекта АЭС «Аккую». Его планируют завершить в 2023 году. Кроме того, Россия является важным поставщиком газа для Турции. Благодаря Москве Анкара покрывает половину своих потребностей в топливе. Ранее Эрдоган отказался вводить санкции в отношении России, в отличие от западных стран. Европа, США и Япония ввели жесткие ограничения в отношении Москвы после того, как президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации на Украине. Кроме того, Турция заблокировала вступление Финляндии и Швеции в НАТО. Эрдоган заявил, что Хельсинки и Стокгольм могут «не утруждать себя» поездками в Турцию по этому вопросу. Разногласия Турции, Швеции и Финляндии связаны с рабочей партией Курдистана. Анкара признает эту организацию террористической.