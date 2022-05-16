Власти Подмосковья пообещали поддержать уходящий из РФ McDonald’s

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Работа McDonalds. Пермь, макдоналдс, mcdonalds, Макдональдс Пермь, Мак авто
Поставщики должны обеспечить бесперебойные поставки продукции для продукции рестрана Фото:

Власти Подмосковья поддержат сеть американских ресторанов быстрого питания McDonald’s, когда начнется переход компании под российское руководство. Такое заявление сделал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Когда она [сеть] запустится, мы окажем всяческую поддержку, чтобы работа как можно скорее стабилизировалась и стало возможным дальнейшее развитие и расширение. Для нас McDonald’s — это в первую очередь наши люди, сотрудники компании, почти 10 тысяч человек работают [в ресторанах McDonald’s] в Московской области», — его слова приводит телеканал 360.

Он пояснил, что в Московской области около 140 ресторанов сети — это больше, чем где-либо в России. Также важно, чтобы поставщики могли обеспечить бесперебойные поставки продукции, дополняет MK.RU.

О том, что американская сеть ресторанов McDonald’s объявила об уходе с российского рынка, сообщило иностранное издание Bloomberg. По этой информации, компания начала процесс продажи российского бизнеса, который включает 850 ресторанов, в которых работает 62 тысячи человек. Однако источник в компании позже отметил, что McDonald’s будет работать в России под другим брендом.

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Кроме того, это не первый уход сети ресторанов с российского рынка. О предыдущем приостановлении бизнеса на этой территории было объявлено в марте этого года. Плюс ко всему, в некоторых регионах рестораны McDonald’s продолжают работать.

Из-за спецоперации России на Украине страны Европы, а также США ввели против РФ жесткие санкции. Из-за этого многие зарубежные бренды покинули российский рынок. Однако федеральные и региональные власти ищут новые способы импортозамещения и замены поставщиков из недружественных стран на российских производителей. Ограничения также коснулись экономического сектора — некоторые российские банки были отключены от мировой платежной системы SWIFT. Взамен этого Банк России создал систему передачи финансовых сообщений.

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Власти Подмосковья поддержат сеть американских ресторанов быстрого питания McDonald’s, когда начнется переход компании под российское руководство. Такое заявление сделал губернатор Московской области Андрей Воробьев. «Когда она [сеть] запустится, мы окажем всяческую поддержку, чтобы работа как можно скорее стабилизировалась и стало возможным дальнейшее развитие и расширение. Для нас McDonald’s — это в первую очередь наши люди, сотрудники компании, почти 10 тысяч человек работают [в ресторанах McDonald’s] в Московской области», — его слова приводит телеканал 360. Он пояснил, что в Московской области около 140 ресторанов сети — это больше, чем где-либо в России. Также важно, чтобы поставщики могли обеспечить бесперебойные поставки продукции, дополняет MK.RU. О том, что американская сеть ресторанов McDonald’s объявила об уходе с российского рынка, сообщило иностранное издание Bloomberg. По этой информации, компания начала процесс продажи российского бизнеса, который включает 850 ресторанов, в которых работает 62 тысячи человек. Однако источник в компании позже отметил, что McDonald’s будет работать в России под другим брендом. Кроме того, это не первый уход сети ресторанов с российского рынка. О предыдущем приостановлении бизнеса на этой территории было объявлено в марте этого года. Плюс ко всему, в некоторых регионах рестораны McDonald’s продолжают работать. Из-за спецоперации России на Украине страны Европы, а также США ввели против РФ жесткие санкции. Из-за этого многие зарубежные бренды покинули российский рынок. Однако федеральные и региональные власти ищут новые способы импортозамещения и замены поставщиков из недружественных стран на российских производителей. Ограничения также коснулись экономического сектора — некоторые российские банки были отключены от мировой платежной системы SWIFT. Взамен этого Банк России создал систему передачи финансовых сообщений.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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