Власти Подмосковья пообещали поддержать уходящий из РФ McDonald’s

16 мая 2022 в 20:59 Размер текста - 17 +

Власти Подмосковья поддержат сеть американских ресторанов быстрого питания McDonald’s, когда начнется переход компании под российское руководство. Такое заявление сделал губернатор Московской области Андрей Воробьев. «Когда она [сеть] запустится, мы окажем всяческую поддержку, чтобы работа как можно скорее стабилизировалась и стало возможным дальнейшее развитие и расширение. Для нас McDonald’s — это в первую очередь наши люди, сотрудники компании, почти 10 тысяч человек работают [в ресторанах McDonald’s] в Московской области», — его слова приводит телеканал 360. Он пояснил, что в Московской области около 140 ресторанов сети — это больше, чем где-либо в России. Также важно, чтобы поставщики могли обеспечить бесперебойные поставки продукции, дополняет MK.RU. О том, что американская сеть ресторанов McDonald’s объявила об уходе с российского рынка, сообщило иностранное издание Bloomberg. По этой информации, компания начала процесс продажи российского бизнеса, который включает 850 ресторанов, в которых работает 62 тысячи человек. Однако источник в компании позже отметил, что McDonald’s будет работать в России под другим брендом. Кроме того, это не первый уход сети ресторанов с российского рынка. О предыдущем приостановлении бизнеса на этой территории было объявлено в марте этого года. Плюс ко всему, в некоторых регионах рестораны McDonald’s продолжают работать. Из-за спецоперации России на Украине страны Европы, а также США ввели против РФ жесткие санкции. Из-за этого многие зарубежные бренды покинули российский рынок. Однако федеральные и региональные власти ищут новые способы импортозамещения и замены поставщиков из недружественных стран на российских производителей. Ограничения также коснулись экономического сектора — некоторые российские банки были отключены от мировой платежной системы SWIFT. Взамен этого Банк России создал систему передачи финансовых сообщений.