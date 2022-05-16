Власти Подмосковья поддержат сеть американских ресторанов быстрого питания McDonald’s, когда начнется переход компании под российское руководство. Такое заявление сделал губернатор Московской области Андрей Воробьев.
«Когда она [сеть] запустится, мы окажем всяческую поддержку, чтобы работа как можно скорее стабилизировалась и стало возможным дальнейшее развитие и расширение. Для нас McDonald’s — это в первую очередь наши люди, сотрудники компании, почти 10 тысяч человек работают [в ресторанах McDonald’s] в Московской области», — его слова приводит телеканал 360.
Он пояснил, что в Московской области около 140 ресторанов сети — это больше, чем где-либо в России. Также важно, чтобы поставщики могли обеспечить бесперебойные поставки продукции, дополняет MK.RU.
Кроме того, это не первый уход сети ресторанов с российского рынка. О предыдущем приостановлении бизнеса на этой территории было объявлено в марте этого года. Плюс ко всему, в некоторых регионах рестораны McDonald’s продолжают работать.
Из-за спецоперации России на Украине страны Европы, а также США ввели против РФ жесткие санкции. Из-за этого многие зарубежные бренды покинули российский рынок. Однако федеральные и региональные власти ищут новые способы импортозамещения и замены поставщиков из недружественных стран на российских производителей. Ограничения также коснулись экономического сектора — некоторые российские банки были отключены от мировой платежной системы SWIFT. Взамен этого Банк России создал систему передачи финансовых сообщений.
Власти Подмосковья поддержат сеть американских ресторанов быстрого питания McDonald’s, когда начнется переход компании под российское руководство. Такое заявление сделал губернатор Московской области Андрей Воробьев. «Когда она [сеть] запустится, мы окажем всяческую поддержку, чтобы работа как можно скорее стабилизировалась и стало возможным дальнейшее развитие и расширение. Для нас McDonald’s — это в первую очередь наши люди, сотрудники компании, почти 10 тысяч человек работают [в ресторанах McDonald’s] в Московской области», — его слова приводит телеканал 360. Он пояснил, что в Московской области около 140 ресторанов сети — это больше, чем где-либо в России. Также важно, чтобы поставщики могли обеспечить бесперебойные поставки продукции, дополняет MK.RU. О том, что американская сеть ресторанов McDonald’s объявила об уходе с российского рынка, сообщило иностранное издание Bloomberg. По этой информации, компания начала процесс продажи российского бизнеса, который включает 850 ресторанов, в которых работает 62 тысячи человек. Однако источник в компании позже отметил, что McDonald’s будет работать в России под другим брендом. Кроме того, это не первый уход сети ресторанов с российского рынка. О предыдущем приостановлении бизнеса на этой территории было объявлено в марте этого года. Плюс ко всему, в некоторых регионах рестораны McDonald’s продолжают работать. Из-за спецоперации России на Украине страны Европы, а также США ввели против РФ жесткие санкции. Из-за этого многие зарубежные бренды покинули российский рынок. Однако федеральные и региональные власти ищут новые способы импортозамещения и замены поставщиков из недружественных стран на российских производителей. Ограничения также коснулись экономического сектора — некоторые российские банки были отключены от мировой платежной системы SWIFT. Взамен этого Банк России создал систему передачи финансовых сообщений.