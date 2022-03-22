Путин поставил точку в вопросе отмены выборов губернаторов

Ответ дала встреча с главой региона, который находится на особом счету

22 марта 2022 в 22:17 Размер текста - 17 +

Владимир Путин показал, что выборы губернаторов в этом году состоятся Фото: Владимир Андреев © URA.RU Кремле не собираются отменять выборы губернаторов предстоящей осенью. Это показала встреча президента РФ Владимира Путина с главой Новгородской области Андреем Никитиным, у которого в этом году заканчивается срок полномочий, считают политологи. По их словам, такие разговоры ждут всех губернаторов, которые получат поддержку Кремля на выборах. Новгородской губернатор относится к политикам, которые находятся на особом счету в Кремле. Так, в 2017 году, когда президент назначил руководителя Агентства стратегических инициатив (АСИ) Никитина врио главы региона, Путин трижды встречался с ним, в том числе за неделю до выборов. С тех пор президент принимает Никитина в Кремле каждый год, что случается не с каждым губернатором. Андрей Никитин (справа) находится на особом счету в Кремле Встреча Путина с Никитиным 22 марта прошла на фоне обсуждения слухов из околокремлевских структур о возможном переносе выборов губернаторов или их отмены из-за спецоперации на Украине. По данным «Коммерсанта», федеральные власти рассматривают такой сценарий, поскольку на настроения россиян могут повлиять последствия санкций, будут проблемы с ведением кампании, ее администрированием и финансированием. Однако пресс-секретарь президента Дмитрий Песков опроверг эту информацию. Тем не менее, тема активно обсуждается в политсреде. Открывая встречу с Никитиным, президент показал, что следит за развитием региона. «Я посмотрел документы, знаю, что там и как происходит: растет промышленное производство, объемы строительства увеличиваются, уровень безработицы ниже, чем в среднем по стране, с бюджетом выровняли ситуацию — это очевидный факт, это все очень хорошо», — заметил глава государства. В Кремле опровергли слухи об отмене выборов губернаторов Фото: Алексей Глазырин © URA.RU Впервые за много лет удалось добиться роста реальных доходов, с учетом инфляции, рассказал губернатор. «Профицитный бюджет получился?» — поинтересовался президент. Никитин отметил, что профицит бюджета получился, в основном, за счет экспорта. Он добавил, что регион занял 18-е место по объему социальных контрактов: за два года поддержку получили почти 40 тысяч человек. «Образовательная система в Новгородской области развивается хорошо», — заметил Путин. Никитин подтвердил, что регион поднялся в рейтинге Министерства просвещения до восьмого места по качеству среднего образования. Улучшилось качество жизни в целом — Новгород занимает второе место в своей категории по качеству благоустройства, миграция стала позитивной за счет студентов и молодых специалистов, рассказал губернатор. Андрей Никитин доложил Владимиру Путину об улучшении ситуации с образованием в Новгородской области Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Встречу Путина с Никитиным президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» политолог Евгений Минченко связывает с предстоящими выборами. «Глава Новгородской области у Путина на особом счету. В свое время он по личному решению президента возглавил АСИ. Регулярно ходят слухи, что политика заберут на повышение в Москву, но сегодняшняя встреча показывает, что ему придется еще поработать главой этого региона», — считает эксперт. По его словам, общение с Путиным даст Никитину политические очки. Выборы губернаторов состоятся в этом году, соглашается директор Центра развития региональной политики Илья Гращенков. По его мнению, у Путина в планах встретиться со всеми губернаторами, у которых оканчивается срок полномочий для демонстрации своей поддержки. «Встреча с Никитиным — это его прямая поддержка перед выборами. Высокий рейтинг президента проецируется на его назначенцев, так Путин показывает свою поддержку», — заметил политолог. Статья по теме Путин поддержал регионы, сильнее всего пострадавшие от санкций Новгородская область — это регион без существенных проблем, поэтому в Кремле поддержат выдвижение Никитина на новый губернаторский срок, уверен и директор Центра стратегического консалтинга Роман Ларионов. «Путин не встречается с теми, кто планируется к отставке. Выражение доверия со стороны Кремля к руководителю этого региона — сигнал, что Никитин поддержан на переизбрание», — резюмировал политолог. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Кремле не собираются отменять выборы губернаторов предстоящей осенью. Это показала встреча президента РФ Владимира Путина с главой Новгородской области Андреем Никитиным, у которого в этом году заканчивается срок полномочий, считают политологи. По их словам, такие разговоры ждут всех губернаторов, которые получат поддержку Кремля на выборах. Новгородской губернатор относится к политикам, которые находятся на особом счету в Кремле. Так, в 2017 году, когда президент назначил руководителя Агентства стратегических инициатив (АСИ) Никитина врио главы региона, Путин трижды встречался с ним, в том числе за неделю до выборов. С тех пор президент принимает Никитина в Кремле каждый год, что случается не с каждым губернатором. Встреча Путина с Никитиным 22 марта прошла на фоне обсуждения слухов из околокремлевских структур о возможном переносе выборов губернаторов или их отмены из-за спецоперации на Украине. По данным «Коммерсанта», федеральные власти рассматривают такой сценарий, поскольку на настроения россиян могут повлиять последствия санкций, будут проблемы с ведением кампании, ее администрированием и финансированием. Однако пресс-секретарь президента Дмитрий Песков опроверг эту информацию. Тем не менее, тема активно обсуждается в политсреде. Открывая встречу с Никитиным, президент показал, что следит за развитием региона. «Я посмотрел документы, знаю, что там и как происходит: растет промышленное производство, объемы строительства увеличиваются, уровень безработицы ниже, чем в среднем по стране, с бюджетом выровняли ситуацию — это очевидный факт, это все очень хорошо», — заметил глава государства. Впервые за много лет удалось добиться роста реальных доходов, с учетом инфляции, рассказал губернатор. «Профицитный бюджет получился?» — поинтересовался президент. Никитин отметил, что профицит бюджета получился, в основном, за счет экспорта. Он добавил, что регион занял 18-е место по объему социальных контрактов: за два года поддержку получили почти 40 тысяч человек. «Образовательная система в Новгородской области развивается хорошо», — заметил Путин. Никитин подтвердил, что регион поднялся в рейтинге Министерства просвещения до восьмого места по качеству среднего образования. Улучшилось качество жизни в целом — Новгород занимает второе место в своей категории по качеству благоустройства, миграция стала позитивной за счет студентов и молодых специалистов, рассказал губернатор. Встречу Путина с Никитиным президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» политолог Евгений Минченко связывает с предстоящими выборами. «Глава Новгородской области у Путина на особом счету. В свое время он по личному решению президента возглавил АСИ. Регулярно ходят слухи, что политика заберут на повышение в Москву, но сегодняшняя встреча показывает, что ему придется еще поработать главой этого региона», — считает эксперт. По его словам, общение с Путиным даст Никитину политические очки. Выборы губернаторов состоятся в этом году, соглашается директор Центра развития региональной политики Илья Гращенков. По его мнению, у Путина в планах встретиться со всеми губернаторами, у которых оканчивается срок полномочий для демонстрации своей поддержки. «Встреча с Никитиным — это его прямая поддержка перед выборами. Высокий рейтинг президента проецируется на его назначенцев, так Путин показывает свою поддержку», — заметил политолог. Новгородская область — это регион без существенных проблем, поэтому в Кремле поддержат выдвижение Никитина на новый губернаторский срок, уверен и директор Центра стратегического консалтинга Роман Ларионов. «Путин не встречается с теми, кто планируется к отставке. Выражение доверия со стороны Кремля к руководителю этого региона — сигнал, что Никитин поддержан на переизбрание», — резюмировал политолог.