Слуцкий оценил передачу Украине 40 млрд долларов от США. «Скоростной вылет в трубу»

20 мая 2022 в 03:38 Размер текста - 17 +

Слуцкий: США, помогая Украине, одобрили «скоростной вылет в трубу» Фото: Владимир Андреев © URA.RU Средства, направленные США Украине, правильнее назвать «скоростным вылетом в трубу». Об этом заявил руководитель фракции ЛДПР Леонид Слуцкий. «Наверное, правильнее было бы написать — конгресс одобрил „скоростной вылет в трубу“ 40 млрд долларов американских налогоплательщиков. Как показывает практика прошлых лет, большая часть этой так называемой помощи будет разворована еще на пути в Киев», — написал Слуцкий в своем Telegram-канале. Политик уверен, что в Вашингтоне на самом деле не заинтересованы в благополучии украинского населения и мира в стране. Он привел в пример поставки оружия в Киев и предлагаемая помощь Украине в опустошении хранилищ зерна. По его словам, страну «в буквальном смысле слова хотят лишить продовольствия, финансируя при этом прокси-войну против России до «последнего украинца». Ранее в США заявили, что потратили почти все деньги, выделенные для поддержки Украины, в конце апреля у Соединенных Штатов оставалось 250 млн из 3,5 млрд долларов. После этого в США решили обсудить передачу Украине 40 млрд долларов. Конгрессвумен от штата Джорджия, республиканка Марджори Тейлор Грин сравнила финансовую помощь Украине со схемами «отмывания средств». США и другие государства помогают Украине из-за спецоперации РФ, начатой 24 февраля. Также страны отправляют Киеву оружие.

Средства, направленные США Украине, правильнее назвать «скоростным вылетом в трубу». Об этом заявил руководитель фракции ЛДПР Леонид Слуцкий. «Наверное, правильнее было бы написать — конгресс одобрил „скоростной вылет в трубу“ 40 млрд долларов американских налогоплательщиков. Как показывает практика прошлых лет, большая часть этой так называемой помощи будет разворована еще на пути в Киев», — написал Слуцкий в своем Telegram-канале. Политик уверен, что в Вашингтоне на самом деле не заинтересованы в благополучии украинского населения и мира в стране. Он привел в пример поставки оружия в Киев и предлагаемая помощь Украине в опустошении хранилищ зерна. По его словам, страну «в буквальном смысле слова хотят лишить продовольствия, финансируя при этом прокси-войну против России до «последнего украинца». Ранее в США заявили, что потратили почти все деньги, выделенные для поддержки Украины, в конце апреля у Соединенных Штатов оставалось 250 млн из 3,5 млрд долларов. После этого в США решили обсудить передачу Украине 40 млрд долларов. Конгрессвумен от штата Джорджия, республиканка Марджори Тейлор Грин сравнила финансовую помощь Украине со схемами «отмывания средств». США и другие государства помогают Украине из-за спецоперации РФ, начатой 24 февраля. Также страны отправляют Киеву оружие.