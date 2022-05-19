Экс-сотрудник СБУ: нацисты США координируют азовцев* в общем чате

20 мая 2022 в 06:45 Размер текста - 17 +

У нацистов Украины, США и других стран есть закрытый чат в Telegram Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине У нацистов Украины, США и других стран есть закрытый чат в Telegram, где они рассказывают, как воевали на на стороне боевиков «Азова» (признан экстремистской организацией и запрещен в РФ). Об этом заявил бывший подполковник СБУ Василий Прозоров. «Многие участники, в том числе американцы, открыто сообщают о своем участии в боевых действиях на стороне украинских националистов. Именно националистов, а не ВСУ. В частности, речь идет об „Азове“* и „Правом секторе“ (запрещенная в РФ экстремистская организация — прим. URA.RU). В чате даже поддерживается рекрутинговая кампания полка», — рассказал Прозоров в беседе с РИА «Новости». По словам экс-сотрудника СБУ, в чате состоит американский нацист Кент Маклеллан (ник Bone Face). Его главный тезис в переписках, согласно словам Прозорова: «„Азов“* не воюет ни за Зеленского, ни за НАТО, ни за ЕС <…> Это уже не столько полк, сколько идея неонацистского „возрождения“ Украины». Ранее Прозоров рассказал, что среди блокированных на металлургическом комбинате «Азовсталь» боевиков нацбатальона мог быть американский нацист Кент Маклеллан. В случае его задержания он станет важным свидетелем связей украинских и западных неонацистов. Националисты и члены ВСУ были заблокированы российскими военными на заводе «Азовсталь» в Мариуполе после начала специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. В конце апреля президент РФ Владимир Путин поручил собирать доказательную базу о преступлениях неонацистов на Украине. Она будет использована в том числе в судах на международном уровне *Нацбатальон «Азов», входящий в состав вооруженных сил Украины, признан экстремистским. Запрещен в Российской Федерации. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

У нацистов Украины, США и других стран есть закрытый чат в Telegram, где они рассказывают, как воевали на на стороне боевиков «Азова» (признан экстремистской организацией и запрещен в РФ). Об этом заявил бывший подполковник СБУ Василий Прозоров. «Многие участники, в том числе американцы, открыто сообщают о своем участии в боевых действиях на стороне украинских националистов. Именно националистов, а не ВСУ. В частности, речь идет об „Азове“* и „Правом секторе“ (запрещенная в РФ экстремистская организация — прим. URA.RU). В чате даже поддерживается рекрутинговая кампания полка», — рассказал Прозоров в беседе с РИА «Новости». По словам экс-сотрудника СБУ, в чате состоит американский нацист Кент Маклеллан (ник Bone Face). Его главный тезис в переписках, согласно словам Прозорова: «„Азов“* не воюет ни за Зеленского, ни за НАТО, ни за ЕС <…> Это уже не столько полк, сколько идея неонацистского „возрождения“ Украины». Ранее Прозоров рассказал, что среди блокированных на металлургическом комбинате «Азовсталь» боевиков нацбатальона мог быть американский нацист Кент Маклеллан. В случае его задержания он станет важным свидетелем связей украинских и западных неонацистов. Националисты и члены ВСУ были заблокированы российскими военными на заводе «Азовсталь» в Мариуполе после начала специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. В конце апреля президент РФ Владимир Путин поручил собирать доказательную базу о преступлениях неонацистов на Украине. Она будет использована в том числе в судах на международном уровне *Нацбатальон «Азов», входящий в состав вооруженных сил Украины, признан экстремистским. Запрещен в Российской Федерации.