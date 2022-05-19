Экс-сотрудник СБУ обнаружил на «Азовстали» американского нациста

20 мая 2022 в 05:38 Размер текста - 17 +

Среди блокированных боевиков на «Азовстали» может быть нацист из США Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Среди блокированных на металлургическом комбинате «Азовсталь» боевиков националистического батальона «Азов» (признан запрещенным и экстремистским в России) мог быть американский нацист Кент Маклеллан, который занимался в том числе связями полка с иностранными нацистами. Такое мнение высказал экс-подполковник Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Прозоров. «У Маклеллана есть YouTube, TikTok <…> Там фото публикует, очень похоже, что на заводе сидит. Да и сам он говорил, что находится с Денисом Прокопенко, командиром „Азова“*», — рассказал Прозоров в беседе с РИА «Новости». По его мнению, в случае задержания Маклеллана он станет важным свидетелем связей украинских и западных неонацистов. В то же время есть риск, что его ликвидируют свои же сослуживцы, отметил Прозоров. Маклеллан, по данным экс-подполковника, состоит в «Национальном социалистическом движении» (National Socialist Movement, NSM). В мае 2012 года ФБР задержало нациста и его пособников за подготовку теракта против национальных меньшинств во Флориде. Националисты и члены ВСУ были заблокированы российскими военными на заводе «Азовсталь» в Мариуполе после начала специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Долгое время боевики отказывались сдаваться, несмотря на неоднократные призывы с российской стороны сложить оружие. 16 мая 10 человек вышли с белым флагом с территории предприятия и передали российским военным сообщение. Позже сложили оружие и сдались в плен еще 265 боевиков. Ранее сообщалось об иностранных наемниках на территории комбината. Так, в мае стало известно о как минимум трех экс-военных из Великобритании. *Нацбатальон «Азов», входящий в состав вооруженных сил Украины, признан экстремистским. Запрещен в Российской Федерации. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Среди блокированных на металлургическом комбинате «Азовсталь» боевиков националистического батальона «Азов» (признан запрещенным и экстремистским в России) мог быть американский нацист Кент Маклеллан, который занимался в том числе связями полка с иностранными нацистами. Такое мнение высказал экс-подполковник Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Прозоров. «У Маклеллана есть YouTube, TikTok <…> Там фото публикует, очень похоже, что на заводе сидит. Да и сам он говорил, что находится с Денисом Прокопенко, командиром „Азова“*», — рассказал Прозоров в беседе с РИА «Новости». По его мнению, в случае задержания Маклеллана он станет важным свидетелем связей украинских и западных неонацистов. В то же время есть риск, что его ликвидируют свои же сослуживцы, отметил Прозоров. Маклеллан, по данным экс-подполковника, состоит в «Национальном социалистическом движении» (National Socialist Movement, NSM). В мае 2012 года ФБР задержало нациста и его пособников за подготовку теракта против национальных меньшинств во Флориде. Националисты и члены ВСУ были заблокированы российскими военными на заводе «Азовсталь» в Мариуполе после начала специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Долгое время боевики отказывались сдаваться, несмотря на неоднократные призывы с российской стороны сложить оружие. 16 мая 10 человек вышли с белым флагом с территории предприятия и передали российским военным сообщение. Позже сложили оружие и сдались в плен еще 265 боевиков. Ранее сообщалось об иностранных наемниках на территории комбината. Так, в мае стало известно о как минимум трех экс-военных из Великобритании. *Нацбатальон «Азов», входящий в состав вооруженных сил Украины, признан экстремистским. Запрещен в Российской Федерации.