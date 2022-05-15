СМИ: Германия откажется от российской нефти до эмбарго Евросоюза

16 мая 2022 в 04:36 Размер текста - 17 +

Германия намерена отказаться от нефти РФ вне зависимости от решения ЕС Фото: Paul Lowry/Flickr новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Власти Германии планируют отказаться от импорта российской нефти к конце года, несмотря на колебания Евросоюза в вопросе введения коллективного эмбарго. Об это пишет Bloomberg со ссылкой на немецких чиновников. «Германия планирует прекратить импорт российской нефти к концу года, даже если Европейский союз не сможет договориться о введении коллективного эмбарго в своем следующем пакете санкций», — говорится в материале. Речь идет о возможной отсрочке запрета на нефть из-за отсутствия поддержки со стороны Венгрии. Несмотря на это, по словам обозревателей, канцлер ФРГ Олаф Шольц твердо «намерен продвигать свой национальный план» санкционного давления на РФ. По данным Минэкономики страны, доля российской нефти в импорте Германии уже снизилась с 35 до 12%. Однако власти ФРГ едва ли могут найти альтернативу российскому топливу. Предполагается, что нефтеперерабатывающий завод в Шведте должен будет осуществлять альтернативные поставки через немецкий балтийский порт Росток. Однако старый трубопровод «может покрыть только около 60% полной мощности НПЗ», заключили авторы. 10 мая глава МИД Германии Анналена Бербок на пресс-конференции в Киеве выступила с заявлением, что Германия может навсегда отказаться от российских энергоносителей и будет снижать зависимость от них до нуля. В Бундестаге сказали, что у чиновницы эмоции взяли верх над разумом, а Германия и в дальнейшем будет зависеть от таких выгодных по цене и экологически чистых энергоносителей, как российские. Коллективное эмбарго на российскую нефть обсуждают страны Евросоюза в рамках шестого пакета антироссийских санкций, принятых в ответ на спецоперацию РФ на Украине. Несмотря на твердые намерения союза, у многих стран не нашлось альтернативных источников ресурсов, в ЕС случился раскол. Так, из-за отсутствия поддержи эмбарго со стороны Венгрии страны Евросоюза допустили возможность на некоторое время отложить запрет на импорт российской нефти. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Больше новостей — в нашем телеграм-канале URA.RU .

Власти Германии планируют отказаться от импорта российской нефти к конце года, несмотря на колебания Евросоюза в вопросе введения коллективного эмбарго. Об это пишет Bloomberg со ссылкой на немецких чиновников. «Германия планирует прекратить импорт российской нефти к концу года, даже если Европейский союз не сможет договориться о введении коллективного эмбарго в своем следующем пакете санкций», — говорится в материале. Речь идет о возможной отсрочке запрета на нефть из-за отсутствия поддержки со стороны Венгрии. Несмотря на это, по словам обозревателей, канцлер ФРГ Олаф Шольц твердо «намерен продвигать свой национальный план» санкционного давления на РФ. По данным Минэкономики страны, доля российской нефти в импорте Германии уже снизилась с 35 до 12%. Однако власти ФРГ едва ли могут найти альтернативу российскому топливу. Предполагается, что нефтеперерабатывающий завод в Шведте должен будет осуществлять альтернативные поставки через немецкий балтийский порт Росток. Однако старый трубопровод «может покрыть только около 60% полной мощности НПЗ», заключили авторы. 10 мая глава МИД Германии Анналена Бербок на пресс-конференции в Киеве выступила с заявлением, что Германия может навсегда отказаться от российских энергоносителей и будет снижать зависимость от них до нуля. В Бундестаге сказали, что у чиновницы эмоции взяли верх над разумом, а Германия и в дальнейшем будет зависеть от таких выгодных по цене и экологически чистых энергоносителей, как российские. Коллективное эмбарго на российскую нефть обсуждают страны Евросоюза в рамках шестого пакета антироссийских санкций, принятых в ответ на спецоперацию РФ на Украине. Несмотря на твердые намерения союза, у многих стран не нашлось альтернативных источников ресурсов, в ЕС случился раскол. Так, из-за отсутствия поддержи эмбарго со стороны Венгрии страны Евросоюза допустили возможность на некоторое время отложить запрет на импорт российской нефти.