Американский сенатор: США пойдут в долговую кабалу к Китаю

20 мая 2022 в 09:59 Размер текста - 17 +

У Америки нет денег для помощи Украине Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Для того, чтобы США отправили Украине военную и экономическую помощь на 40 миллиардов долларов, им придется занять деньги у Китая. Такое заявление сделал сенатор от штата Кентукки Рэнд Пол. «Я думаю, важно знать, что у нас нет денег для отправки, мы должны занимать деньги у Китая, чтобы отправить их на Украину. И я думаю, что большинство людей это понимают», — отметил он в разговоре с журналистами издания Breitbart News. Ранее Пол заблокировал голосование в ускоренном формате по выделению Киеву очередного транша помощи почти на 40 млрд долларов США, в том числе на поставки оружия, пишет RT. Он потребовал включить в документ поправки об ужесточении надзора за расходованием денежных средств. Спецоперация на территории Украины проходит с конца февраля. Российские военные стараются защитить мирных жителей Донбасса, которые на протяжении восьми лет подвергались обстрелам ВСУ и нацбатов. От неонацистов уже зачищены значительные территории Луганской и Донецкой народных республик, полностью освобождены Херсонская и большая часть Запорожской области. При этом оружием и деньгами Украине помогают США и некоторые страны Европейского союза, например, Франция.

Для того, чтобы США отправили Украине военную и экономическую помощь на 40 миллиардов долларов, им придется занять деньги у Китая. Такое заявление сделал сенатор от штата Кентукки Рэнд Пол. «Я думаю, важно знать, что у нас нет денег для отправки, мы должны занимать деньги у Китая, чтобы отправить их на Украину. И я думаю, что большинство людей это понимают», — отметил он в разговоре с журналистами издания Breitbart News. Ранее Пол заблокировал голосование в ускоренном формате по выделению Киеву очередного транша помощи почти на 40 млрд долларов США, в том числе на поставки оружия, пишет RT. Он потребовал включить в документ поправки об ужесточении надзора за расходованием денежных средств. Спецоперация на территории Украины проходит с конца февраля. Российские военные стараются защитить мирных жителей Донбасса, которые на протяжении восьми лет подвергались обстрелам ВСУ и нацбатов. От неонацистов уже зачищены значительные территории Луганской и Донецкой народных республик, полностью освобождены Херсонская и большая часть Запорожской области. При этом оружием и деньгами Украине помогают США и некоторые страны Европейского союза, например, Франция.