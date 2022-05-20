Американский сенатор: США пойдут в долговую кабалу к Китаю

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У Америки нет денег для помощи Украине Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Для того, чтобы США отправили Украине военную и экономическую помощь на 40 миллиардов долларов, им придется занять деньги у Китая. Такое заявление сделал сенатор от штата Кентукки Рэнд Пол.

«Я думаю, важно знать, что у нас нет денег для отправки, мы должны занимать деньги у Китая, чтобы отправить их на Украину. И я думаю, что большинство людей это понимают», — отметил он в разговоре с журналистами издания Breitbart News.

Ранее Пол заблокировал голосование в ускоренном формате по выделению Киеву очередного транша помощи почти на 40 млрд долларов США, в том числе на поставки оружия, пишет RT. Он потребовал включить в документ поправки об ужесточении надзора за расходованием денежных средств.

Спецоперация на территории Украины проходит с конца февраля. Российские военные стараются защитить мирных жителей Донбасса, которые на протяжении восьми лет подвергались обстрелам ВСУ и нацбатов. От неонацистов уже зачищены значительные территории Луганской и Донецкой народных республик, полностью освобождены Херсонская и большая часть Запорожской области. При этом оружием и деньгами Украине помогают США и некоторые страны Европейского союза, например, Франция.

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Для того, чтобы США отправили Украине военную и экономическую помощь на 40 миллиардов долларов, им придется занять деньги у Китая. Такое заявление сделал сенатор от штата Кентукки Рэнд Пол. «Я думаю, важно знать, что у нас нет денег для отправки, мы должны занимать деньги у Китая, чтобы отправить их на Украину. И я думаю, что большинство людей это понимают», — отметил он в разговоре с журналистами издания Breitbart News. Ранее Пол заблокировал голосование в ускоренном формате по выделению Киеву очередного транша помощи почти на 40 млрд долларов США, в том числе на поставки оружия, пишет RT. Он потребовал включить в документ поправки об ужесточении надзора за расходованием денежных средств. Спецоперация на территории Украины проходит с конца февраля. Российские военные стараются защитить мирных жителей Донбасса, которые на протяжении восьми лет подвергались обстрелам ВСУ и нацбатов. От неонацистов уже зачищены значительные территории Луганской и Донецкой народных республик, полностью освобождены Херсонская и большая часть Запорожской области. При этом оружием и деньгами Украине помогают США и некоторые страны Европейского союза, например, Франция.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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