Судприставы установили ограничения на прием заявлений от тюменцев

Судебные приставы перестали принимать электронные письма от жителей Тюменской области, почты которых оканчиваются не на национальный домен «ru». Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионального управления ведомства.
«Рекомендуем жителям Тюменской области для отправки электронных почтовых сообщений использовать почтовые серверы в российских доменах „ru“. Прием электронных писем, отправленных с зарубежных доменов, прекращен. Такое решение приняла Федеральная служба», — рассказали URA.RU в региональном управлении ФССП.
Если электронная почта заявителя оканчивается на.com,.net,.org,.us,.uk,.ua и другие иностранные домены, сообщение до приставов просто не дойдет. В управлении ФССП по Тюменской области добавили, что заявление граждане могут подавать и другими способами: лично, через «Почту России», либо на Госуслугах.
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Судебные приставы перестали принимать электронные письма от жителей Тюменской области, почты которых оканчиваются не на национальный домен «ru». Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионального управления ведомства. «Рекомендуем жителям Тюменской области для отправки электронных почтовых сообщений использовать почтовые серверы в российских доменах „ru“. Прием электронных писем, отправленных с зарубежных доменов, прекращен. Такое решение приняла Федеральная служба», — рассказали URA.RU в региональном управлении ФССП. Если электронная почта заявителя оканчивается на.com,.net,.org,.us,.uk,.ua и другие иностранные домены, сообщение до приставов просто не дойдет. В управлении ФССП по Тюменской области добавили, что заявление граждане могут подавать и другими способами: лично, через «Почту России», либо на Госуслугах.