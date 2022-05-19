19 мая 2022

Судприставы установили ограничения на прием заявлений от тюменцев

© Служба новостей «URA.RU»
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Сервисы поисковых систем «Яндекс» и «Google». Иллюстрации. Екатеринбург, макбук, электронная почта, mac os
Чтобы обратиться к приставам по электронной почте, нужно иметь адрес, оканчивающийся на.ru Фото:

Судебные приставы перестали принимать электронные письма от жителей Тюменской области, почты которых оканчиваются не на национальный домен «ru». Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионального управления ведомства.

«Рекомендуем жителям Тюменской области для отправки электронных почтовых сообщений использовать почтовые серверы в российских доменах „ru“. Прием электронных писем, отправленных с зарубежных доменов, прекращен. Такое решение приняла Федеральная служба», — рассказали URA.RU в региональном управлении ФССП.

Если электронная почта заявителя оканчивается на.com,.net,.org,.us,.uk,.ua и другие иностранные домены, сообщение до приставов просто не дойдет. В управлении ФССП по Тюменской области добавили, что заявление граждане могут подавать и другими способами: лично, через «Почту России», либо на Госуслугах.

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Судебные приставы перестали принимать электронные письма от жителей Тюменской области, почты которых оканчиваются не на национальный домен «ru». Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионального управления ведомства. «Рекомендуем жителям Тюменской области для отправки электронных почтовых сообщений использовать почтовые серверы в российских доменах „ru“. Прием электронных писем, отправленных с зарубежных доменов, прекращен. Такое решение приняла Федеральная служба», — рассказали URA.RU в региональном управлении ФССП. Если электронная почта заявителя оканчивается на.com,.net,.org,.us,.uk,.ua и другие иностранные домены, сообщение до приставов просто не дойдет. В управлении ФССП по Тюменской области добавили, что заявление граждане могут подавать и другими способами: лично, через «Почту России», либо на Госуслугах.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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