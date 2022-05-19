Судприставы установили ограничения на прием заявлений от тюменцев

20 мая 2022 в 16:06 Размер текста - 17 +

Чтобы обратиться к приставам по электронной почте, нужно иметь адрес, оканчивающийся на.ru Фото: Анна Майорова © URA.RU Судебные приставы перестали принимать электронные письма от жителей Тюменской области, почты которых оканчиваются не на национальный домен «ru». Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионального управления ведомства. «Рекомендуем жителям Тюменской области для отправки электронных почтовых сообщений использовать почтовые серверы в российских доменах „ru“. Прием электронных писем, отправленных с зарубежных доменов, прекращен. Такое решение приняла Федеральная служба», — рассказали URA.RU в региональном управлении ФССП. Если электронная почта заявителя оканчивается на.com,.net,.org,.us,.uk,.ua и другие иностранные домены, сообщение до приставов просто не дойдет. В управлении ФССП по Тюменской области добавили, что заявление граждане могут подавать и другими способами: лично, через «Почту России», либо на Госуслугах.

Судебные приставы перестали принимать электронные письма от жителей Тюменской области, почты которых оканчиваются не на национальный домен «ru». Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионального управления ведомства. «Рекомендуем жителям Тюменской области для отправки электронных почтовых сообщений использовать почтовые серверы в российских доменах „ru“. Прием электронных писем, отправленных с зарубежных доменов, прекращен. Такое решение приняла Федеральная служба», — рассказали URA.RU в региональном управлении ФССП. Если электронная почта заявителя оканчивается на.com,.net,.org,.us,.uk,.ua и другие иностранные домены, сообщение до приставов просто не дойдет. В управлении ФССП по Тюменской области добавили, что заявление граждане могут подавать и другими способами: лично, через «Почту России», либо на Госуслугах.