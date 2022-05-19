19 мая 2022

Прокуратура подозревает тюменских чиновников в бездействии. Их проверят из-за пожара в поселке

© Служба новостей «URA.RU»
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Последствия лесного пожара у посёлка Богандинский. Тюмень , пожар, последствия пожара, пожар в деревне
Пожар в Богандинском бушевал 10 мая Фото:

Прокуратура Тюменской области проверит органы власти на предмет бездействия, в связи с пожаром в поселке Богандинский Тюменского района. Об этом сообщает пресс-службе ведомства на его сайте.

«Прокуратура организовала проверку по публикации в СМИ о бездействии органов власти и непринятии мер по профилактике пожаров в поселке Богандинский Тюменского района. При наличии оснований будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования», — сообщает пресс-служба ведомства.

Ранее издание 72.ru опубликовало материал, в котором жители Богандинского обвинили власти в том, что им самим пришлось тушить пожар, перекинувшийся на строения с загоревшегося поля. ЧП в поселке произошло 10 мая. По словам людей, они не раз обращали внимание чиновников на проблему с профилактикой пожаров, и даже писали жалобу президенту России Владимиру Путину.

Ранее URA.RU писало о происшествии в поселке Богандинский. Позднее власти определились с суммами выплат, которые получат погорельцы. Они стартуют с 50 тысяч рублей.

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Прокуратура Тюменской области проверит органы власти на предмет бездействия, в связи с пожаром в поселке Богандинский Тюменского района. Об этом сообщает пресс-службе ведомства на его сайте. «Прокуратура организовала проверку по публикации в СМИ о бездействии органов власти и непринятии мер по профилактике пожаров в поселке Богандинский Тюменского района. При наличии оснований будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования», — сообщает пресс-служба ведомства. Ранее издание 72.ru опубликовало материал, в котором жители Богандинского обвинили власти в том, что им самим пришлось тушить пожар, перекинувшийся на строения с загоревшегося поля. ЧП в поселке произошло 10 мая. По словам людей, они не раз обращали внимание чиновников на проблему с профилактикой пожаров, и даже писали жалобу президенту России Владимиру Путину. Ранее URA.RU писало о происшествии в поселке Богандинский. Позднее власти определились с суммами выплат, которые получат погорельцы. Они стартуют с 50 тысяч рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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