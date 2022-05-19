Прокуратура подозревает тюменских чиновников в бездействии. Их проверят из-за пожара в поселке

20 мая 2022 в 19:51 Размер текста - 17 +

Пожар в Богандинском бушевал 10 мая Фото: Денис Моргунов © URA.RU Прокуратура Тюменской области проверит органы власти на предмет бездействия, в связи с пожаром в поселке Богандинский Тюменского района. Об этом сообщает пресс-службе ведомства на его сайте. «Прокуратура организовала проверку по публикации в СМИ о бездействии органов власти и непринятии мер по профилактике пожаров в поселке Богандинский Тюменского района. При наличии оснований будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования», — сообщает пресс-служба ведомства. Ранее издание 72.ru опубликовало материал, в котором жители Богандинского обвинили власти в том, что им самим пришлось тушить пожар, перекинувшийся на строения с загоревшегося поля. ЧП в поселке произошло 10 мая. По словам людей, они не раз обращали внимание чиновников на проблему с профилактикой пожаров, и даже писали жалобу президенту России Владимиру Путину. Ранее URA.RU писало о происшествии в поселке Богандинский. Позднее власти определились с суммами выплат, которые получат погорельцы. Они стартуют с 50 тысяч рублей.

Прокуратура Тюменской области проверит органы власти на предмет бездействия, в связи с пожаром в поселке Богандинский Тюменского района. Об этом сообщает пресс-службе ведомства на его сайте. «Прокуратура организовала проверку по публикации в СМИ о бездействии органов власти и непринятии мер по профилактике пожаров в поселке Богандинский Тюменского района. При наличии оснований будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования», — сообщает пресс-служба ведомства. Ранее издание 72.ru опубликовало материал, в котором жители Богандинского обвинили власти в том, что им самим пришлось тушить пожар, перекинувшийся на строения с загоревшегося поля. ЧП в поселке произошло 10 мая. По словам людей, они не раз обращали внимание чиновников на проблему с профилактикой пожаров, и даже писали жалобу президенту России Владимиру Путину. Ранее URA.RU писало о происшествии в поселке Богандинский. Позднее власти определились с суммами выплат, которые получат погорельцы. Они стартуют с 50 тысяч рублей.