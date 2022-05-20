20 мая 2022

Симоньян поблагодарила Бога за освобождение «Азовстали»

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ПМЭФ-2021, первый день. Захарова, Симонян, Жаров. Санкт-Петербург, симоньян маргарита
Симоньян сообщила, что с «Азовстали» в Мариуполе вышли все Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

С завода «Азовстали», где были заблокированы украинские националисты, вышли все. За это порадовалась и поблагодарила Бога главный редактор МИА «Россия сегодня» и RT Маргарита Симоньян.

«Все вышли! Слава Богу!», — написала Симоньян первым постом в Telegram-канале. Через минуту она добавила: «Если кто не понял, с Азовстали все вышли». После она уточнила: «Для тех, кто не понимал, зачем Начальник [президент РФ Владимир Путин] отменил штурм. Вот за этим».

Вечером 20 мая стало известно о полном освобождении территории завода «Азовсталь». Об этом рассказали в Минобороны РФ. Сообщалось также, что в этот день сдалась последняя группа, состоящая из 531-го боевика. Кроме того, в ведомстве сообщили, что командира «Азова» Дениса Прокопенко (Редиса) вывезли с территории комбината в специальном бронеавтомобиле. Это было сделано из соображений его безопасности.

Известно, что на заводе укрывались не только украинские, но и американские националисты. Были обнаружены доказательства, что в стенах «Азовстали» мог находиться американский нацист Кент Маклеллан, который занимался связями полка с иностранными нацистами. Он также рассказал, что у нацистов Украины, США и других стран есть закрытый чат в Telegram, где они рассказывают о службе в «Азове».

Спецоперация на Украине началась 24 февраля. По словам президента РФ Владимира Путина, ее целью является денацификация и демилитаризация республики, а также избавление ДНР и ЛНР от многолетних притязаний со стороны ВСУ.

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С завода «Азовстали», где были заблокированы украинские националисты, вышли все. За это порадовалась и поблагодарила Бога главный редактор МИА «Россия сегодня» и RT Маргарита Симоньян. «Все вышли! Слава Богу!», — написала Симоньян первым постом в Telegram-канале. Через минуту она добавила: «Если кто не понял, с Азовстали все вышли». После она уточнила: «Для тех, кто не понимал, зачем Начальник [президент РФ Владимир Путин] отменил штурм. Вот за этим». Вечером 20 мая стало известно о полном освобождении территории завода «Азовсталь». Об этом рассказали в Минобороны РФ. Сообщалось также, что в этот день сдалась последняя группа, состоящая из 531-го боевика. Кроме того, в ведомстве сообщили, что командира «Азова» Дениса Прокопенко (Редиса) вывезли с территории комбината в специальном бронеавтомобиле. Это было сделано из соображений его безопасности. Известно, что на заводе укрывались не только украинские, но и американские националисты. Были обнаружены доказательства, что в стенах «Азовстали» мог находиться американский нацист Кент Маклеллан, который занимался связями полка с иностранными нацистами. Он также рассказал, что у нацистов Украины, США и других стран есть закрытый чат в Telegram, где они рассказывают о службе в «Азове». Спецоперация на Украине началась 24 февраля. По словам президента РФ Владимира Путина, ее целью является денацификация и демилитаризация республики, а также избавление ДНР и ЛНР от многолетних притязаний со стороны ВСУ.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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