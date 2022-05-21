Глава ДНР: трибунал над сдавшимися с «Азовстали» неизбежен

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Совместная пресс-конференция Дениса Пушилина и Андрея Турчака. ДНР, Донецк, пушилин денис
Пушилин заявил, что трибунал над националистами — это запрос граждан и общества Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Трибунал над сдавшимися украинскими националистами с завода «Азовсталь» будет неизбежен. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин.

«Тибунал над сдавшимися с „Азовстали“ боевиками неизбежен. Это запрос граждан и общества», — сказал Пушилин, его слова приводит «Звезда».

В пятницу, 20 мая, территорию завода «Азовсталь» в Мариуполе покинули лидер батальона «Азов» (признан экстремистским и запрещен в РФ) Денис Прокопенко (Редис) и его заместитель Святослав Паламарь (Калина). Всего за время проведения спецоперации с «Азовстали» в плен сдались около двух тысяч националистов.

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Трибунал над сдавшимися украинскими националистами с завода «Азовсталь» будет неизбежен. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин. «Тибунал над сдавшимися с „Азовстали“ боевиками неизбежен. Это запрос граждан и общества», — сказал Пушилин, его слова приводит «Звезда». В пятницу, 20 мая, территорию завода «Азовсталь» в Мариуполе покинули лидер батальона «Азов» (признан экстремистским и запрещен в РФ) Денис Прокопенко (Редис) и его заместитель Святослав Паламарь (Калина). Всего за время проведения спецоперации с «Азовстали» в плен сдались около двух тысяч националистов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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