Глава ДНР: трибунал над сдавшимися с «Азовстали» неизбежен

Пушилин заявил, что трибунал над националистами — это запрос граждан и общества
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Трибунал над сдавшимися украинскими националистами с завода «Азовсталь» будет неизбежен. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин.
«Тибунал над сдавшимися с „Азовстали“ боевиками неизбежен. Это запрос граждан и общества», — сказал Пушилин, его слова приводит «Звезда».
В пятницу, 20 мая, территорию завода «Азовсталь» в Мариуполе покинули лидер батальона «Азов» (признан экстремистским и запрещен в РФ) Денис Прокопенко (Редис) и его заместитель Святослав Паламарь (Калина). Всего за время проведения спецоперации с «Азовстали» в плен сдались около двух тысяч националистов.
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