Кадыров призвал украинских боевиков одуматься. «Посмотрите, как с вами поступают ваши лидеры»

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XIX съезд всероссийской политической партии
Кадыров заявил, что лидеры украинских националистов считают подчиненных расходным материалом Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал одуматься украинских националистов, которые еще не сложили оружие, и посмотреть, как их предают собственные лидеры. Свое обращение он опубликовал в Telegram.

«Это прекрасный показательный повод задуматься тем, кто еще остается с оружием в руках на той стороне. Если нам вы не верите, то хоть посмотрите, как с вами поступают ваши лидеры и идеологи. Вы просто для них расходный материал», — заявил Кадыров.

Он привел в пример сдавшихся командира «Азова» (признан экстремистским и запрещен в РФ) Дениса Прокопенко, его заместителя Святослава Паламаря (Калина) и командира подразделения 36-й бригады морской пехоты ВСУ Сергея Волынского (Волына). Глава Чечни напомнил, что раньше эти люди осуждали и оскорбляли тех, кто вышел к российским военным с белым флагом.

В апреле более тысячи морпехов ВСУ сдались в Мариуполе в плен в ходе спецоперации РФ по демилитаризации и денацификации Украины, и защите жителей Донбасса. В результате ВС РФ полностью освободили морской порт Мариуполя от боевиков «Азова» (организация признана экстремистской и запрещена в Российской Федерации). Украинские националисты укрывались на территории завода «Азовсталь», однако к 20 мая все они сдались.

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Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал одуматься украинских националистов, которые еще не сложили оружие, и посмотреть, как их предают собственные лидеры. Свое обращение он опубликовал в Telegram. «Это прекрасный показательный повод задуматься тем, кто еще остается с оружием в руках на той стороне. Если нам вы не верите, то хоть посмотрите, как с вами поступают ваши лидеры и идеологи. Вы просто для них расходный материал», — заявил Кадыров. Он привел в пример сдавшихся командира «Азова» (признан экстремистским и запрещен в РФ) Дениса Прокопенко, его заместителя Святослава Паламаря (Калина) и командира подразделения 36-й бригады морской пехоты ВСУ Сергея Волынского (Волына). Глава Чечни напомнил, что раньше эти люди осуждали и оскорбляли тех, кто вышел к российским военным с белым флагом. В апреле более тысячи морпехов ВСУ сдались в Мариуполе в плен в ходе спецоперации РФ по демилитаризации и денацификации Украины, и защите жителей Донбасса. В результате ВС РФ полностью освободили морской порт Мариуполя от боевиков «Азова» (организация признана экстремистской и запрещена в Российской Федерации). Украинские националисты укрывались на территории завода «Азовсталь», однако к 20 мая все они сдались.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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