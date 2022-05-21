Кадыров призвал украинских боевиков одуматься. «Посмотрите, как с вами поступают ваши лидеры»

21 мая 2022 в 16:29 Размер текста - 17 +

Кадыров заявил, что лидеры украинских националистов считают подчиненных расходным материалом Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал одуматься украинских националистов, которые еще не сложили оружие, и посмотреть, как их предают собственные лидеры. Свое обращение он опубликовал в Telegram. «Это прекрасный показательный повод задуматься тем, кто еще остается с оружием в руках на той стороне. Если нам вы не верите, то хоть посмотрите, как с вами поступают ваши лидеры и идеологи. Вы просто для них расходный материал», — заявил Кадыров. Он привел в пример сдавшихся командира «Азова» (признан экстремистским и запрещен в РФ) Дениса Прокопенко, его заместителя Святослава Паламаря (Калина) и командира подразделения 36-й бригады морской пехоты ВСУ Сергея Волынского (Волына). Глава Чечни напомнил, что раньше эти люди осуждали и оскорбляли тех, кто вышел к российским военным с белым флагом. В апреле более тысячи морпехов ВСУ сдались в Мариуполе в плен в ходе спецоперации РФ по демилитаризации и денацификации Украины, и защите жителей Донбасса. В результате ВС РФ полностью освободили морской порт Мариуполя от боевиков «Азова» (организация признана экстремистской и запрещена в Российской Федерации). Украинские националисты укрывались на территории завода «Азовсталь», однако к 20 мая все они сдались.

Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал одуматься украинских националистов, которые еще не сложили оружие, и посмотреть, как их предают собственные лидеры. Свое обращение он опубликовал в Telegram. «Это прекрасный показательный повод задуматься тем, кто еще остается с оружием в руках на той стороне. Если нам вы не верите, то хоть посмотрите, как с вами поступают ваши лидеры и идеологи. Вы просто для них расходный материал», — заявил Кадыров. Он привел в пример сдавшихся командира «Азова» (признан экстремистским и запрещен в РФ) Дениса Прокопенко, его заместителя Святослава Паламаря (Калина) и командира подразделения 36-й бригады морской пехоты ВСУ Сергея Волынского (Волына). Глава Чечни напомнил, что раньше эти люди осуждали и оскорбляли тех, кто вышел к российским военным с белым флагом. В апреле более тысячи морпехов ВСУ сдались в Мариуполе в плен в ходе спецоперации РФ по демилитаризации и денацификации Украины, и защите жителей Донбасса. В результате ВС РФ полностью освободили морской порт Мариуполя от боевиков «Азова» (организация признана экстремистской и запрещена в Российской Федерации). Украинские националисты укрывались на территории завода «Азовсталь», однако к 20 мая все они сдались.