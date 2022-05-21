Румыния бойкотирует «Евровидение» после скандала с заменой оценок

21 мая 2022 в 18:11 Размер текста - 17 +

Румыния хочет подать в суд на организаторов «Евровидения» и отказаться от участия в конкурсе Фото: сайт конкурса Евровидение/Thomas Hanses Румыния намерена отказаться от участия в песенном конкурсе «Евровидение» в будущем, а также рассматривает возможность обращения в суд с жалобой на Европейский вещательный союз из-за фальсификации итогов голосования румынского жюри. Об этом сказано в обращении румынского телеканала TVR. «Мы рассматриваем вопрос об отказе участия Румынии в Евровидении и судебном иске к организаторам», — сказано на сайте телеканала. Директор TVR Дан Туртурикэ также пообещал, что лично поддержит руководство телеканала и рассмотрит возможность обращения в суд и возмещения ущерба. В заявлении коллектива TVR указано, что отданные жюри баллы были изменены на «специально сформированные средние результаты». Также, по словам Туртурикэ, шесть стран наказали на то, что они голосовали в полуфинале друг за друга. Поэтому организаторы «Евровидения» решили самостоятельно выставить оценки от этих стран. Ранее делегации Румынии, Азербайджана и Грузии обвинили организаторов «Евровидения» в подмене результатов голосования. Итоги конкурса также раскритиковали читатели британского издания The Telegraph. В «Евровидении-2022» победу, несмотря на нарушения, одержала украинская группа Kalush Orchestra. Пользователи соцсетей считают, что Украина победила из жалости.

Румыния намерена отказаться от участия в песенном конкурсе «Евровидение» в будущем, а также рассматривает возможность обращения в суд с жалобой на Европейский вещательный союз из-за фальсификации итогов голосования румынского жюри. Об этом сказано в обращении румынского телеканала TVR. «Мы рассматриваем вопрос об отказе участия Румынии в Евровидении и судебном иске к организаторам», — сказано на сайте телеканала. Директор TVR Дан Туртурикэ также пообещал, что лично поддержит руководство телеканала и рассмотрит возможность обращения в суд и возмещения ущерба. В заявлении коллектива TVR указано, что отданные жюри баллы были изменены на «специально сформированные средние результаты». Также, по словам Туртурикэ, шесть стран наказали на то, что они голосовали в полуфинале друг за друга. Поэтому организаторы «Евровидения» решили самостоятельно выставить оценки от этих стран. Ранее делегации Румынии, Азербайджана и Грузии обвинили организаторов «Евровидения» в подмене результатов голосования. Итоги конкурса также раскритиковали читатели британского издания The Telegraph. В «Евровидении-2022» победу, несмотря на нарушения, одержала украинская группа Kalush Orchestra. Пользователи соцсетей считают, что Украина победила из жалости.