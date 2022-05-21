Украинцы призвали Зеленского к ответу из-за скандального закона

21 мая 2022 в 20:54 Размер текста - 17 +

Зеленского просят отменить запрет на выезд мужчин из страны Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Петиция украинцев о снятии запрета на выезд из страны мужчин в возрасте от 18 до 60 лет, опубликованная на сайте президента страны Владимира Зеленского, 21 мая набрала 25 тысяч подписей. Это необходимый минимум для обязательного рассмотрения обращения главой государства. Авторы петиции упрекают власти Украины в отказе от ценностей свободы и коррупции. «Призываем президента Украины отменить запрет выезда с территории Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет, вернуть свободное пересечение границы гражданами Украины и отдать приоритет призыву добровольцев», — говорится в петиции. Авторы инициативы считают, что невозможность выезда из страны говорит об отказе властей от ценностей свободы. В петиции также указано на процветание коррупции в стране на этой почве. Так, состоятельные жители Украины свободно покидают страну, а те, у кого нет денег на взятку, вынуждены остаться. На Украине введен запрет на выезд из страны взрослых мужчин. Также в Верховную Раду внесен законопроект, предусматривающий до 10 лет лишения свободы для тех, кто незаконно уехал из страны. Чтобы спастись, украинские военные начали переодеваться в женщин. Спецоперация на Украине началась 24 февраля. Президент России Владимир Путин пояснял, что она призвана остановить многолетние издевательства украинских военных и националистов над жителями Донбасса, а также предотвратить расширение НАТО на Восток. Россия предлагала украинской стороне вывести войска из ДНР и ЛНР, но Киев отказался. Поэтому теперь Россия защищает ДНР и ЛНР, автономность которых была признана Россией. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Больше новостей — в нашем телеграм-канале URA.RU .

Петиция украинцев о снятии запрета на выезд из страны мужчин в возрасте от 18 до 60 лет, опубликованная на сайте президента страны Владимира Зеленского, 21 мая набрала 25 тысяч подписей. Это необходимый минимум для обязательного рассмотрения обращения главой государства. Авторы петиции упрекают власти Украины в отказе от ценностей свободы и коррупции. «Призываем президента Украины отменить запрет выезда с территории Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет, вернуть свободное пересечение границы гражданами Украины и отдать приоритет призыву добровольцев», — говорится в петиции. Авторы инициативы считают, что невозможность выезда из страны говорит об отказе властей от ценностей свободы. В петиции также указано на процветание коррупции в стране на этой почве. Так, состоятельные жители Украины свободно покидают страну, а те, у кого нет денег на взятку, вынуждены остаться. На Украине введен запрет на выезд из страны взрослых мужчин. Также в Верховную Раду внесен законопроект, предусматривающий до 10 лет лишения свободы для тех, кто незаконно уехал из страны. Чтобы спастись, украинские военные начали переодеваться в женщин. Спецоперация на Украине началась 24 февраля. Президент России Владимир Путин пояснял, что она призвана остановить многолетние издевательства украинских военных и националистов над жителями Донбасса, а также предотвратить расширение НАТО на Восток. Россия предлагала украинской стороне вывести войска из ДНР и ЛНР, но Киев отказался. Поэтому теперь Россия защищает ДНР и ЛНР, автономность которых была признана Россией.