Захарова рассказала о споре со студенткой УрФУ из-за Крыма

21 мая 2022 в 22:30 Размер текста - 17 +

О легитимности референдума в Крыму в 2014 году Захарова поспорила со студенткой УрФУ накануне своей лекции Фото: Размик Закарян © URA.RU Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 20 мая поспорила со студенткой Уральского федерального университета о легитимности референдума в Крыму в 2014 году. Об этом она рассказала во время своего выступления на «Битве ораторов», которая прошла 21 мая в Екатеринбурге. «Я ее спрашиваю: „Референдум 2014 года [в Крыму] легитимный?“. Она отвечает, что нет», — рассказала Захарова и поделилась мнением, что девушка не до конца разобралась в международной ситуации. По словам Захаровой, на повторный вопрос о том, почему студентка УрФУ считает референдум нелегитимным, девушка ответила, что ей «вот все равно не нравится». Захарова напомнила, что во время референдума в Крымской Республике присутствовали журналисты из всех уголков планеты, в том числе из США, зафиксировавшие происходящее. После этого Захарова рассказала о референдуме, который прошел в Донецке и Луганске в 2015 году, когда жители решали свою судьбу самостоятельно. «Это были жители этих регионов, которые однозначно сказали, чего они хотят. Они провели этот референдум. Что мы сделали? Мы сказали: „Коллеги, давайте все-таки мы будем пытаться ‚склеить‘ эту самую Украину“», — сообщила Захарова. 21 мая в Екатеринбурге состоялась «Битва ораторов», участниками которой стали официальный представитель МИД РФ Мария Захарова и медиаменеджер Тина Канделаки. Во время своего выступления, Захарова вступилась за телеведущего Владимира Соловьева, которому зрители припомнили дом на озере Комо (Италия), а также прокомментировала идею отобрать недвижимость президента Украины Владимира Зеленского в Крыму.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 20 мая поспорила со студенткой Уральского федерального университета о легитимности референдума в Крыму в 2014 году. Об этом она рассказала во время своего выступления на «Битве ораторов», которая прошла 21 мая в Екатеринбурге. «Я ее спрашиваю: „Референдум 2014 года [в Крыму] легитимный?“. Она отвечает, что нет», — рассказала Захарова и поделилась мнением, что девушка не до конца разобралась в международной ситуации. По словам Захаровой, на повторный вопрос о том, почему студентка УрФУ считает референдум нелегитимным, девушка ответила, что ей «вот все равно не нравится». Захарова напомнила, что во время референдума в Крымской Республике присутствовали журналисты из всех уголков планеты, в том числе из США, зафиксировавшие происходящее. После этого Захарова рассказала о референдуме, который прошел в Донецке и Луганске в 2015 году, когда жители решали свою судьбу самостоятельно. «Это были жители этих регионов, которые однозначно сказали, чего они хотят. Они провели этот референдум. Что мы сделали? Мы сказали: „Коллеги, давайте все-таки мы будем пытаться ‚склеить‘ эту самую Украину“», — сообщила Захарова. 21 мая в Екатеринбурге состоялась «Битва ораторов», участниками которой стали официальный представитель МИД РФ Мария Захарова и медиаменеджер Тина Канделаки. Во время своего выступления, Захарова вступилась за телеведущего Владимира Соловьева, которому зрители припомнили дом на озере Комо (Италия), а также прокомментировала идею отобрать недвижимость президента Украины Владимира Зеленского в Крыму.