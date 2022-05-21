МИД России проведет выездной брифинг в Екатеринбурге. Видео

21 мая 2022 в 21:24 Размер текста - 17 +

Захарова заявила, что выездной брифинг МИД РФ пройдет летом в Екатеринбурге Фото: Размик Закарян © URA.RU Министерство иностранных дел России проведет выездной брифинг в Екатеринбурге летом 2022 года. Такое заявление сделала официальный представитель МИД России Мария Захарова во время своего выступления на «Битве ораторов», которая прошла 21 мая в Teatro Veneziano. «Я много где здесь [в Екатеринбурге] была. Я обещала сегодня, что я приеду летом и мы проведем здесь наш выездной брифинг», — заявила Захарова. Также она подчеркнула, что во время следующей поездки в Екатеринбург планирует провести дополнительные встречи и дать интервью «по полной программе». Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прилетела в Екатеринбург 20 мая, чтобы выступить на «Битве ораторов», на которую также пригласили медиаменеджера Тину Канделаки. Захарова и Канделаки выступили со своими лекциями на дорогой концертной площадке Teatro Veneziano в «Покровском Пассаже», которой занимается шоумен Михаил Галустян. В день прибытия Захарова встретилась со студентами УрФУ и с сотрудниками «Сима-ленда». Во время своего выступления Захарова заявила, что выступает противником конфискации виллы президента Украины Владимира Зеленского, находящейся в Крыму. Также она вступилась за телеведущего Владимира Соловьева, у которого есть дом на озере Комо в Италии.

Министерство иностранных дел России проведет выездной брифинг в Екатеринбурге летом 2022 года. Такое заявление сделала официальный представитель МИД России Мария Захарова во время своего выступления на «Битве ораторов», которая прошла 21 мая в Teatro Veneziano. «Я много где здесь [в Екатеринбурге] была. Я обещала сегодня, что я приеду летом и мы проведем здесь наш выездной брифинг», — заявила Захарова. Также она подчеркнула, что во время следующей поездки в Екатеринбург планирует провести дополнительные встречи и дать интервью «по полной программе». Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прилетела в Екатеринбург 20 мая, чтобы выступить на «Битве ораторов», на которую также пригласили медиаменеджера Тину Канделаки. Захарова и Канделаки выступили со своими лекциями на дорогой концертной площадке Teatro Veneziano в «Покровском Пассаже», которой занимается шоумен Михаил Галустян. В день прибытия Захарова встретилась со студентами УрФУ и с сотрудниками «Сима-ленда». Во время своего выступления Захарова заявила, что выступает противником конфискации виллы президента Украины Владимира Зеленского, находящейся в Крыму. Также она вступилась за телеведущего Владимира Соловьева, у которого есть дом на озере Комо в Италии.