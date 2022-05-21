Слуцкий: РФ рассмотрит обмен Медведчука на сдавшихся «азовцев»*

Председатель комитета Госдумы по международным делам и глава фракции ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что власти рассмотрят вопрос возможного обмена украинского политика Виктора Медведчука на бойцов «Азова» (признан экстремистской организацией, запрещен на территории РФ). Об этом он сообщил на пресс-конференции в Донецке.
«Мы изучим вопрос возможности обмена Медведчука на азовцев. [Этим займутся] те люди в Москве, которые имеют такие полномочия», — ответил Слуцкий на вопрос «Интерфакса».
Минобороны РФ в пятницу сообщило о сдаче в плен последней группы украинских военных с комбината «Азовсталь» в Мариуполе. Территорию завода также покинули действующий командир «Азова» Денис Прокопенко, известный как Редис, его заместитель Калина и командир подразделения 36-й бригады морской пехоты ВСУ Волына. Всего в плен сдались 2439 азовцев и военных Украины.
Служба безопасности Украины задержала лидера партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вкитора Медведчука 12 апреля. 18 апреля СБУ опубликовала видео, на котором Медведчук просит обменять его на пленных солдат ВСУ. При этом Медведчук использовал терминологию и тезисы киевского режима.
*Нацбатальон «Азов», входящий в состав вооруженных сил Украины, признан экстремистским. Запрещен в Российской Федерации.
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Председатель комитета Госдумы по международным делам и глава фракции ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что власти рассмотрят вопрос возможного обмена украинского политика Виктора Медведчука на бойцов «Азова» (признан экстремистской организацией, запрещен на территории РФ). Об этом он сообщил на пресс-конференции в Донецке. «Мы изучим вопрос возможности обмена Медведчука на азовцев. [Этим займутся] те люди в Москве, которые имеют такие полномочия», — ответил Слуцкий на вопрос «Интерфакса». Минобороны РФ в пятницу сообщило о сдаче в плен последней группы украинских военных с комбината «Азовсталь» в Мариуполе. Территорию завода также покинули действующий командир «Азова» Денис Прокопенко, известный как Редис, его заместитель Калина и командир подразделения 36-й бригады морской пехоты ВСУ Волына. Всего в плен сдались 2439 азовцев и военных Украины. Служба безопасности Украины задержала лидера партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вкитора Медведчука 12 апреля. 18 апреля СБУ опубликовала видео, на котором Медведчук просит обменять его на пленных солдат ВСУ. При этом Медведчук использовал терминологию и тезисы киевского режима. *Нацбатальон «Азов», входящий в состав вооруженных сил Украины, признан экстремистским. Запрещен в Российской Федерации.