Журналисты нашли дом в Израиле, где теперь живет Пугачева. Видео

22 мая 2022 в 22:07 Размер текста - 17 +

Пугачева и Галкин живут в элитном особняке в Израиле, сообщают в СМИ Фото: СС BY-SA 4.0 / Сергей Серебро / Народные новости Витебска. В сети появилось видео элитного особняка, в котором живут певица Алла Пугачева и телеведущий Максим Галкин после переезда в Израиль. По данным СМИ, дом принадлежит родственнику артиста. Новое место жительства звездной пары рассекретили журналисты «Известий». По их информации, вилла стоит не меньше шести миллионов долларов. Как сообщили источники издания, особняк принадлежит брату Галкина — бизнесмену, который сотрудничает с российскими силовыми структурами. «Дмитрий Галкин является президентом и членом совета директоров ООЛ „ВПК“. Эта компания производит бронетранспортеры, специальные автомобили, полицейские машины, снегоболотоходы. Заказчиками являются силовые структуры РФ», — отметили в издании. Ранее стало известно, что эстрадная певица Алла Пугачева вместе с супругом — юмористом и телеведущим Максимом Галкиным — покинула Россию после начала спецоперации РФ на Украине. Позже в СМИ появилась информация о том, что звездная пара вынуждена искать работу в Израиле, а сама певица уже зарегистрировала торговую марку для производства и продажи оружия. Однако внук артистки, музыкант Никита Пресняков опроверг слухи о продаже ее замка в деревне Грязи.

В сети появилось видео элитного особняка, в котором живут певица Алла Пугачева и телеведущий Максим Галкин после переезда в Израиль. По данным СМИ, дом принадлежит родственнику артиста. Новое место жительства звездной пары рассекретили журналисты «Известий». По их информации, вилла стоит не меньше шести миллионов долларов. Как сообщили источники издания, особняк принадлежит брату Галкина — бизнесмену, который сотрудничает с российскими силовыми структурами. «Дмитрий Галкин является президентом и членом совета директоров ООЛ „ВПК“. Эта компания производит бронетранспортеры, специальные автомобили, полицейские машины, снегоболотоходы. Заказчиками являются силовые структуры РФ», — отметили в издании. Ранее стало известно, что эстрадная певица Алла Пугачева вместе с супругом — юмористом и телеведущим Максимом Галкиным — покинула Россию после начала спецоперации РФ на Украине. Позже в СМИ появилась информация о том, что звездная пара вынуждена искать работу в Израиле, а сама певица уже зарегистрировала торговую марку для производства и продажи оружия. Однако внук артистки, музыкант Никита Пресняков опроверг слухи о продаже ее замка в деревне Грязи.