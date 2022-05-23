NYT: США подготовят разрушительный ответ на ядерную угрозу России

23 мая 2022 в 11:32 Размер текста - 17 +

В США считают, что есть риск использования ядерного оружия Фото: Владимир Жабриков © URA.RU США и страны НАТО должны подготовить «разрушительный удар» в ответ на ядерную угрозу, которая якобы исходит со стороны России. Об этом заявил сенатор от штата Юта, экс-кандидат в президенты Митт Ромни в статье для американской газеты The New York Times. «Вместе с нашими ключевыми союзниками по НАТО мы должны разработать и оценить широкий спектр вариантов. Потенциальные ответы на такой гнусный и геополитически дезориентирующий акт, как ядерный удар, должны быть оптимально разработаны и иметь поддержку наших союзников по НАТО», — написал Митт Ромни. По его словам, Россия и ее союзники должны быть уверены, что ответ в таком случае будет «разрушительным». Власти США распространяют информацию о планах РФ по использованию ядерного оружия для запугивания своего населения, высказалась ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Сенатор от Пермского края Алексей Пушков считает, что Запад толкает мир к началу ядерной войны из-за «увлеченности противостоянием» с Москвой. Россия может использовать ядерное оружие в случае реальной угрозы существованию страны, сказал в беседе с URA.RU первый зампред комитета Госдумы РФ по обороне Алексей Журавлев. В МИД РФ заявляли, что Россия не будет использовать ядерное оружие на Украине.

США и страны НАТО должны подготовить «разрушительный удар» в ответ на ядерную угрозу, которая якобы исходит со стороны России. Об этом заявил сенатор от штата Юта, экс-кандидат в президенты Митт Ромни в статье для американской газеты The New York Times. «Вместе с нашими ключевыми союзниками по НАТО мы должны разработать и оценить широкий спектр вариантов. Потенциальные ответы на такой гнусный и геополитически дезориентирующий акт, как ядерный удар, должны быть оптимально разработаны и иметь поддержку наших союзников по НАТО», — написал Митт Ромни. По его словам, Россия и ее союзники должны быть уверены, что ответ в таком случае будет «разрушительным». Власти США распространяют информацию о планах РФ по использованию ядерного оружия для запугивания своего населения, высказалась ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Сенатор от Пермского края Алексей Пушков считает, что Запад толкает мир к началу ядерной войны из-за «увлеченности противостоянием» с Москвой. Россия может использовать ядерное оружие в случае реальной угрозы существованию страны, сказал в беседе с URA.RU первый зампред комитета Госдумы РФ по обороне Алексей Журавлев. В МИД РФ заявляли, что Россия не будет использовать ядерное оружие на Украине.