В Кремле отреагировали на планы ЕС создать евроармию

23 мая 2022 в 14:25 Размер текста - 17 +

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил URA.RU, что дальнейшая милитаризация Европы не будет способствовать усилению безопасности континента Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Кремле заявили, что идея милитаризации Европы не будет способствовать укреплению безопасности и стабильности на континенте. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU об идее главы евродипломатии Жозепа Борреля создать евроармию. «Господин Боррель не является апологетом дипломатических методов урегулирования проблем, несмотря на должность, которую он занимает. Он на постоянной основе, в том числе публично, демонстрирует склонность к силовым методам. Мы помним его заявление, что конфликт на Украине нужно решать на поле боя. Идея милитаризации ЕС, дальнейшего накачивания Украины вооружениями — это все то, что не будет способствовать укреплению безопасности и стабильности европейского континента», — сказал Песков. Глава евродипломатии Жозеп Боррель заявил, что запасы вооружения ЕС сильно истощились из-за помощи Украине. В ЕС, по его словам, должна появиться евроармия. Россия проводит на Украине спецоперацию с конца февраля. Президент РФ Владимир Путин объявлял ее целями демилитаризацию и денацификацию Украины, а также помощь жителям Донбасса.

В Кремле заявили, что идея милитаризации Европы не будет способствовать укреплению безопасности и стабильности на континенте. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU об идее главы евродипломатии Жозепа Борреля создать евроармию. «Господин Боррель не является апологетом дипломатических методов урегулирования проблем, несмотря на должность, которую он занимает. Он на постоянной основе, в том числе публично, демонстрирует склонность к силовым методам. Мы помним его заявление, что конфликт на Украине нужно решать на поле боя. Идея милитаризации ЕС, дальнейшего накачивания Украины вооружениями — это все то, что не будет способствовать укреплению безопасности и стабильности европейского континента», — сказал Песков. Глава евродипломатии Жозеп Боррель заявил, что запасы вооружения ЕС сильно истощились из-за помощи Украине. В ЕС, по его словам, должна появиться евроармия. Россия проводит на Украине спецоперацию с конца февраля. Президент РФ Владимир Путин объявлял ее целями демилитаризацию и денацификацию Украины, а также помощь жителям Донбасса.