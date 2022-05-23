Иван Ургант потроллил Ксению Собчак.

23 мая 2022 в 16:46 Размер текста - 17 +

Ургант посмеялся над осведомленностью Собчак Фото: соцсети Ивана Урганта Ведущий Иван Ургант в разговоре с URA.RU поиронизировал над журналисткой Ксенией Собчак, сообщившей о его приезде в Екатеринбург на фестиваль «Ночь музыки». Шоумен пошутил, что всю информацию о себе черпает из telegram-канала светской львицы. «Вот вы спрашиваете меня, когда моя передача (программа „Вечерний Ургант“ на Первом канале, — прим.ред.) вновь появится на экране. Эти вопросы я задаю себе еще чаще, чем вы. Чтобы найти ответ на этот вопрос, я тоже постоянно слежу за telegram-каналом Ксении. Все оттуда черпаю», — пошутил Иван Ургант. Ранее он заявил URA.RU, что сейчас находится в России и работает в Останкино. «Умоляю, у меня только одна просьба — не говорите об этом Ксении Собчак», — добавил Ургант. Шоумен удивился, с каких пор Собчак стала «новостным агентством» и посоветовал пользоваться только проверенными источниками информации. Ранее Собчак сообщила, что Иван Ургант впервые после начала спецоперации вернется в Россию на екатеринбургский фестиваль «Ночь музыки». В разговоре с URA.RU шоумен опроверг информацию, заявив, что действительно такое приглашение получил, но физически не сможет приехать на Урал. «А где я буду в эти дни физически, об этом лучше знает Ксения Собчак», — съязвил юморист.

Ведущий Иван Ургант в разговоре с URA.RU поиронизировал над журналисткой Ксенией Собчак, сообщившей о его приезде в Екатеринбург на фестиваль «Ночь музыки». Шоумен пошутил, что всю информацию о себе черпает из telegram-канала светской львицы. «Вот вы спрашиваете меня, когда моя передача (программа „Вечерний Ургант“ на Первом канале, — прим.ред.) вновь появится на экране. Эти вопросы я задаю себе еще чаще, чем вы. Чтобы найти ответ на этот вопрос, я тоже постоянно слежу за telegram-каналом Ксении. Все оттуда черпаю», — пошутил Иван Ургант. Ранее он заявил URA.RU, что сейчас находится в России и работает в Останкино. «Умоляю, у меня только одна просьба — не говорите об этом Ксении Собчак», — добавил Ургант. Шоумен удивился, с каких пор Собчак стала «новостным агентством» и посоветовал пользоваться только проверенными источниками информации. Ранее Собчак сообщила, что Иван Ургант впервые после начала спецоперации вернется в Россию на екатеринбургский фестиваль «Ночь музыки». В разговоре с URA.RU шоумен опроверг информацию, заявив, что действительно такое приглашение получил, но физически не сможет приехать на Урал. «А где я буду в эти дни физически, об этом лучше знает Ксения Собчак», — съязвил юморист.