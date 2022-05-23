Главари Волына, Калина и Редис ели красную икру на «Азовстали»

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Еда. Екатеринбург, деликатесы, красная икра
Украинские националисты не голодали, скрываясь на территории «Азовстали», сообщил военкор Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Главари запрещенного в РФ экстремистского нацбатальона «Азов» ложками ели красную икру, находясь на территории захваченного металлургического комбината «Азовсталь» в Мариуполе. Об этом рассказал военный корреспондент Валентин Трушнин.

Военкор «Известий» показал на видео место, где укрывались командиры «Азова». Оператор обратил внимание на стену, походившую на фон для видео-обращений, которые выкладывали националисты и пустую банку икры с ее остатками на ложке. «Буквально икру ели ложками», — прокомментировал увиденное Трушнин.

Ранее, 20 мая, Минобороны РФ сообщило о полном освобождении территории комбината «Азовсталь» в Мариуполе. Завод долгое время находился под контролем украинских националистов, оставшихся в городе после зачистки российской армии. В том числе территорию завода покинули командир «Азова» Денис Прокопенко (Редис), его заместитель Святослав Паламарь (Калина) и командир бригады морской пехоты ВСУ (Волына).

На территории Украины с 24 февраля 2022 года проводится специальная операция РФ. Как отмечал российский глава Владимир Путин, ее основными целями является денацификация и демилитаризация страны, а также освобождение территорий Донбасса.

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Главари запрещенного в РФ экстремистского нацбатальона «Азов» ложками ели красную икру, находясь на территории захваченного металлургического комбината «Азовсталь» в Мариуполе. Об этом рассказал военный корреспондент Валентин Трушнин. Военкор «Известий» показал на видео место, где укрывались командиры «Азова». Оператор обратил внимание на стену, походившую на фон для видео-обращений, которые выкладывали националисты и пустую банку икры с ее остатками на ложке. «Буквально икру ели ложками», — прокомментировал увиденное Трушнин. Ранее, 20 мая, Минобороны РФ сообщило о полном освобождении территории комбината «Азовсталь» в Мариуполе. Завод долгое время находился под контролем украинских националистов, оставшихся в городе после зачистки российской армии. В том числе территорию завода покинули командир «Азова» Денис Прокопенко (Редис), его заместитель Святослав Паламарь (Калина) и командир бригады морской пехоты ВСУ (Волына). На территории Украины с 24 февраля 2022 года проводится специальная операция РФ. Как отмечал российский глава Владимир Путин, ее основными целями является денацификация и демилитаризация страны, а также освобождение территорий Донбасса.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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