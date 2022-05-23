Иммунолог назвал ключевой вопрос о распространении оспы обезьян

Стала ли оспа обезьян распространяться среди людей быстрее, чем это было раньше, остается главным вопросом, который появился на фоне крупной вспышки данной инфекции в разных странах мира. Об этом в беседе с URA.RU заявил гендиректор контрактно-исследовательской компании «КЭГ», иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков.
«Сейчас обсуждается ключевой вопрос — не повысилась ли эффективность передачи инфекции в человеческой популяции. До этого момента это была крайне малоэффективная история. Заразиться было очень тяжело, возможно и сейчас так же. Мы не знаем с чем связан нынешний рост. Может быть, несколько каналов проникновения было, и дальше упущено время и успело несколько людей заразиться», — сказал Николай Крючков.
Собеседник агентства подчеркнул, что сейчас ученые смотрят, не претерпел ли вирус новых изменений. «Вирус вполне может расползтись. Сейчас ключевой момент, идет анализ генотипов. Это заболевание давно известно и ученые смотрят, нет ли серьезных изменений в геноме в сравнении с тем, что до этого было. Данный вопрос сейчас на повестке дня и им занимаются отдельно», — уточнил эксперт.
Также у исследователей есть вопрос о том, откуда началась нынешняя вспышка оспы обезьян, отметил Крючков. «Расследуя эпидцепочки, не могут прийти к источнику завоза, то есть распространение уже идет внутри местных сообществ, среди людей внутри страны, например, Испании. Пока это не ко всем относится, но вот Британии и Испании это касается в первую очередь», — добавил иммунолог.
Ранее в Великобритании, Испании, Италии, Португалии, Бельгии, Германии, Франции, Швеции и Австралии были выявлены случаи заражения оспой обезьян. Доктор медицинских наук, профессор Владимир Никифоров в беседе с URA.RU предположил, что причиной распространения инфекции может быть снижение коллективного иммунитета к натуральной оспе и большой поток туристов после двухлетнего карантина из-за COVID-19. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) созвала группу ведущих экспертов на экстренное совещание в связи со вспышкой заболеваемости.
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Стала ли оспа обезьян распространяться среди людей быстрее, чем это было раньше, остается главным вопросом, который появился на фоне крупной вспышки данной инфекции в разных странах мира. Об этом в беседе с URA.RU заявил гендиректор контрактно-исследовательской компании «КЭГ», иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков. «Сейчас обсуждается ключевой вопрос — не повысилась ли эффективность передачи инфекции в человеческой популяции. До этого момента это была крайне малоэффективная история. Заразиться было очень тяжело, возможно и сейчас так же. Мы не знаем с чем связан нынешний рост. Может быть, несколько каналов проникновения было, и дальше упущено время и успело несколько людей заразиться», — сказал Николай Крючков. Собеседник агентства подчеркнул, что сейчас ученые смотрят, не претерпел ли вирус новых изменений. «Вирус вполне может расползтись. Сейчас ключевой момент, идет анализ генотипов. Это заболевание давно известно и ученые смотрят, нет ли серьезных изменений в геноме в сравнении с тем, что до этого было. Данный вопрос сейчас на повестке дня и им занимаются отдельно», — уточнил эксперт. Также у исследователей есть вопрос о том, откуда началась нынешняя вспышка оспы обезьян, отметил Крючков. «Расследуя эпидцепочки, не могут прийти к источнику завоза, то есть распространение уже идет внутри местных сообществ, среди людей внутри страны, например, Испании. Пока это не ко всем относится, но вот Британии и Испании это касается в первую очередь», — добавил иммунолог. Ранее в Великобритании, Испании, Италии, Португалии, Бельгии, Германии, Франции, Швеции и Австралии были выявлены случаи заражения оспой обезьян. Доктор медицинских наук, профессор Владимир Никифоров в беседе с URA.RU предположил, что причиной распространения инфекции может быть снижение коллективного иммунитета к натуральной оспе и большой поток туристов после двухлетнего карантина из-за COVID-19. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) созвала группу ведущих экспертов на экстренное совещание в связи со вспышкой заболеваемости.