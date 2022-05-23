Иммунолог назвал ключевой вопрос о распространении оспы обезьян

24 мая 2022 в 05:03 Размер текста - 17 +

Ученые еще не знают, стала ли оспа обезьян быстрее распространяться от человека к человеку Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Стала ли оспа обезьян распространяться среди людей быстрее, чем это было раньше, остается главным вопросом, который появился на фоне крупной вспышки данной инфекции в разных странах мира. Об этом в беседе с URA.RU заявил гендиректор контрактно-исследовательской компании «КЭГ», иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков. «Сейчас обсуждается ключевой вопрос — не повысилась ли эффективность передачи инфекции в человеческой популяции. До этого момента это была крайне малоэффективная история. Заразиться было очень тяжело, возможно и сейчас так же. Мы не знаем с чем связан нынешний рост. Может быть, несколько каналов проникновения было, и дальше упущено время и успело несколько людей заразиться», — сказал Николай Крючков. Собеседник агентства подчеркнул, что сейчас ученые смотрят, не претерпел ли вирус новых изменений. «Вирус вполне может расползтись. Сейчас ключевой момент, идет анализ генотипов. Это заболевание давно известно и ученые смотрят, нет ли серьезных изменений в геноме в сравнении с тем, что до этого было. Данный вопрос сейчас на повестке дня и им занимаются отдельно», — уточнил эксперт. Также у исследователей есть вопрос о том, откуда началась нынешняя вспышка оспы обезьян, отметил Крючков. «Расследуя эпидцепочки, не могут прийти к источнику завоза, то есть распространение уже идет внутри местных сообществ, среди людей внутри страны, например, Испании. Пока это не ко всем относится, но вот Британии и Испании это касается в первую очередь», — добавил иммунолог. Ранее в Великобритании, Испании, Италии, Португалии, Бельгии, Германии, Франции, Швеции и Австралии были выявлены случаи заражения оспой обезьян. Доктор медицинских наук, профессор Владимир Никифоров в беседе с URA.RU предположил, что причиной распространения инфекции может быть снижение коллективного иммунитета к натуральной оспе и большой поток туристов после двухлетнего карантина из-за COVID-19. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) созвала группу ведущих экспертов на экстренное совещание в связи со вспышкой заболеваемости. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Стала ли оспа обезьян распространяться среди людей быстрее, чем это было раньше, остается главным вопросом, который появился на фоне крупной вспышки данной инфекции в разных странах мира. Об этом в беседе с URA.RU заявил гендиректор контрактно-исследовательской компании «КЭГ», иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков. «Сейчас обсуждается ключевой вопрос — не повысилась ли эффективность передачи инфекции в человеческой популяции. До этого момента это была крайне малоэффективная история. Заразиться было очень тяжело, возможно и сейчас так же. Мы не знаем с чем связан нынешний рост. Может быть, несколько каналов проникновения было, и дальше упущено время и успело несколько людей заразиться», — сказал Николай Крючков. Собеседник агентства подчеркнул, что сейчас ученые смотрят, не претерпел ли вирус новых изменений. «Вирус вполне может расползтись. Сейчас ключевой момент, идет анализ генотипов. Это заболевание давно известно и ученые смотрят, нет ли серьезных изменений в геноме в сравнении с тем, что до этого было. Данный вопрос сейчас на повестке дня и им занимаются отдельно», — уточнил эксперт. Также у исследователей есть вопрос о том, откуда началась нынешняя вспышка оспы обезьян, отметил Крючков. «Расследуя эпидцепочки, не могут прийти к источнику завоза, то есть распространение уже идет внутри местных сообществ, среди людей внутри страны, например, Испании. Пока это не ко всем относится, но вот Британии и Испании это касается в первую очередь», — добавил иммунолог. Ранее в Великобритании, Испании, Италии, Португалии, Бельгии, Германии, Франции, Швеции и Австралии были выявлены случаи заражения оспой обезьян. Доктор медицинских наук, профессор Владимир Никифоров в беседе с URA.RU предположил, что причиной распространения инфекции может быть снижение коллективного иммунитета к натуральной оспе и большой поток туристов после двухлетнего карантина из-за COVID-19. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) созвала группу ведущих экспертов на экстренное совещание в связи со вспышкой заболеваемости.