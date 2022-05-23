Задержанный ФСБ глава Агаповского района уходит в отставку

Байдавлет Тайбергенов признал получение взятки и подал в отставку Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Глава Агаповского района (Челябинская область) Байдавлет Тайбергенов, задержанный 23 мая сотрудниками ФСБ по подозрению в миллионной взятке, подал заявление об увольнении. Об этом сообщил URA.RU источник в администрации района.

«Тайбергенов сразу написал заявление об отставке, которое рассмотрят завтра на внеочередной сессии районного собрания. По уставу, его может временно заменить один из замов, председатель Контрольно-счетной палаты района либо спикер собрания депутатов Сергей Ульянцев», — пояснил инсайдер.

По его словам, сейчас кандидатура преемника активно обсуждается. Проблема в том, что назначение кого-либо из непосредственных подчиненных Тайбергенова чревато тем, что в ходе расследования у чиновника тоже могут возникнуть проблемы с силовиками.

«Сессия районного совета намечена на 25 мая. Сейчас идут консультации», — сказал URA.RU курирующий муниципалитет вице-губернатор Алексей Фартыгин.

В отношении Тайбергенова расследуется уголовное дело по ч.6 ст. 290 УК РФ (получение взятки). По данным следствия, в 2016—2018 годах подозреваемый получил от представителя коммерческой организации взятки в общей сложности на 1 млн рублей — деньгами и вещами — за совершение действий по заключению договоров аренды муниципальной земли. Поборы он получал с представителя одного из крупных сельхозпредприятий области. Пока Тайбергенов задержан на 48 часов, решается вопрос об избрании ему меры пресечения. В ходе допроса он признал получение денег.