23 мая 2022

Задержанный ФСБ глава Агаповского района уходит в отставку

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Поездка Алексея Текслера в Агаповку. Челябинская область, тайбергенов байдавлет
Байдавлет Тайбергенов признал получение взятки и подал в отставку Фото:

Глава Агаповского района (Челябинская область) Байдавлет Тайбергенов, задержанный 23 мая сотрудниками ФСБ по подозрению в миллионной взятке, подал заявление об увольнении. Об этом сообщил URA.RU источник в администрации района.

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Опубликованы кадры задержания ФСБ главы челябинского района. Фото

«Тайбергенов сразу написал заявление об отставке, которое рассмотрят завтра на внеочередной сессии районного собрания. По уставу, его может временно заменить один из замов, председатель Контрольно-счетной палаты района либо спикер собрания депутатов Сергей Ульянцев», — пояснил инсайдер.

По его словам, сейчас кандидатура преемника активно обсуждается. Проблема в том, что назначение кого-либо из непосредственных подчиненных Тайбергенова чревато тем, что в ходе расследования у чиновника тоже могут возникнуть проблемы с силовиками.

«Сессия районного совета намечена на 25 мая. Сейчас идут консультации», — сказал URA.RU курирующий муниципалитет вице-губернатор Алексей Фартыгин.

В отношении Тайбергенова расследуется уголовное дело по ч.6 ст. 290 УК РФ (получение взятки). По данным следствия, в 2016—2018 годах подозреваемый получил от представителя коммерческой организации взятки в общей сложности на 1 млн рублей — деньгами и вещами — за совершение действий по заключению договоров аренды муниципальной земли. Поборы он получал с представителя одного из крупных сельхозпредприятий области. Пока Тайбергенов задержан на 48 часов, решается вопрос об избрании ему меры пресечения. В ходе допроса он признал получение денег.

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Глава Агаповского района (Челябинская область) Байдавлет Тайбергенов, задержанный 23 мая сотрудниками ФСБ по подозрению в миллионной взятке, подал заявление об увольнении. Об этом сообщил URA.RU источник в администрации района. «Тайбергенов сразу написал заявление об отставке, которое рассмотрят завтра на внеочередной сессии районного собрания. По уставу, его может временно заменить один из замов, председатель Контрольно-счетной палаты района либо спикер собрания депутатов Сергей Ульянцев», — пояснил инсайдер. По его словам, сейчас кандидатура преемника активно обсуждается. Проблема в том, что назначение кого-либо из непосредственных подчиненных Тайбергенова чревато тем, что в ходе расследования у чиновника тоже могут возникнуть проблемы с силовиками. «Сессия районного совета намечена на 25 мая. Сейчас идут консультации», — сказал URA.RU курирующий муниципалитет вице-губернатор Алексей Фартыгин. В отношении Тайбергенова расследуется уголовное дело по ч.6 ст. 290 УК РФ (получение взятки). По данным следствия, в 2016—2018 годах подозреваемый получил от представителя коммерческой организации взятки в общей сложности на 1 млн рублей — деньгами и вещами — за совершение действий по заключению договоров аренды муниципальной земли. Поборы он получал с представителя одного из крупных сельхозпредприятий области. Пока Тайбергенов задержан на 48 часов, решается вопрос об избрании ему меры пресечения. В ходе допроса он признал получение денег.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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