В курганском округе будут экономить на освещении

Освещение отключат в Лебяжьевском муниципальном округе Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Лебяжьевском муниципальном округе (Курганская область) для экономии уличное освещение оставят только на основных дорогах. Об этом сообщили представители местной администрации.

«Уважаемые жители Лебяжьевского муниципального округа! Сообщаем, что в связи с увеличением продолжительности светового дня в летний период освещение в ночное время суток оставлено только на центральных и основных автомобильных дорогах населенных пунктов округа», — указано в сообщении, размещенном в группе администрации округа в соцсети «ВКонтакте».

Представители власти объяснили, что это связано с необходимостью экономии средств, извинились за временные неудобства и попросили с пониманием отнестись к этой ситуации. Они добавили, что в сентябре уличное освещение полностью включат. Местные жители в комментариях под постом отметили, что не понимают, по какому принципу выбрали улицы, где останется освещение.

В 2021 году по той же причине летом отключили уличное освещение в селе Чумляк Щучанского района Курганской области. 1 сентября освещение включили.