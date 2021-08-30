30 августа 2021

В курганском селе выключили фонари ради экономии электричества

© Служба новостей «URA.RU»
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Школьный базар. Разное. Курган, фонари, освещение, горсад
Фонари в селе отключили на летний период (архивное фото) Фото:

В селе Чумляк Щучанского района (Курганская область) на лето отключили уличное освещение, чтобы сэкономить на электричестве. Об этом представители районной администрации 31 августа сообщили в соцсетях.

«В период продолжительного дня и короткой ночи, администрацией Чумлякского сельского совета было принято решение отключить уличное освещение в летний период в целях экономии денежных средств на оплату электроэнергии для уличного освещения. Отметим, что с 1 сентября, когда дети пойдут в школу, будет включено уличное освещение», — рассказали сотрудники администрации Щучанского района в своей группе соцсети «ВКонтакте».

Так представители власти ответили местной жительнице. По словам женщины, из-за отсутствия уличного освещения детям пришлось ходить в темноте.

В начале года житель Шадринска жаловался на проблемы с уличным освещением в центре города. Осенью 2020 года из-за обрывов линий, связанных с погодными условиями, фонари не горели на четырех центральных улицах Кургана.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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