Постпред РФ в Вене: Запад ведет против России полноценную войну

24 мая 2022 в 17:00 Размер текста - 17 +

Запад сражается с Россией с помощью Украины, заявил Михаил Ульянов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Страны НАТО, а также США ведут против России полноценную войну, когда помогают Украине оружием и деньгами. Такое заявление сделал постпред РФ в Вене Михаил Ульянов. «Не существует универсального определения „прокси-войны“. Но когда государства НАТО предоставляют Украине оружие, военных советников и обучение, информацию военной разведки с декларируемой целью „победить Россию на поле боя“, у нас есть все основания квалифицировать эту политику как опосредованную войну», — написал он в соцсетях. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Главной целью глава государства назвал помощь мирным гражданам ДНР и ЛНР, которые 8 лет подвергались обстрелам со стороны ВСУ и нацбатов. Кроме того, об оккупации территории речи не идет, в действия ВС РФ входит лишь денацификация и демилитаризация. В свою очередь, в боевых действиях на стороне Украины активно участвуют наемники из разных стран, в том числе — высокопоставленные офицеры США. Также страны Евросоюза и Америка активно поставляют на Украину оружие и отправляют Киеву миллиарды долларов. Из почти 40 миллиардов долларов, выделенных США на военную помощь Украине, непосредственно на технику пойдет меньше четверти всех денег , добавляет Pravda.Ru. Спикер Госдумы Вячеслав Володин отметил, что долг США не простят, его выплачивать придется самим украинцам, сообщает Nation News.

Страны НАТО, а также США ведут против России полноценную войну, когда помогают Украине оружием и деньгами. Такое заявление сделал постпред РФ в Вене Михаил Ульянов. «Не существует универсального определения „прокси-войны“. Но когда государства НАТО предоставляют Украине оружие, военных советников и обучение, информацию военной разведки с декларируемой целью „победить Россию на поле боя“, у нас есть все основания квалифицировать эту политику как опосредованную войну», — написал он в соцсетях. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Главной целью глава государства назвал помощь мирным гражданам ДНР и ЛНР, которые 8 лет подвергались обстрелам со стороны ВСУ и нацбатов. Кроме того, об оккупации территории речи не идет, в действия ВС РФ входит лишь денацификация и демилитаризация. В свою очередь, в боевых действиях на стороне Украины активно участвуют наемники из разных стран, в том числе — высокопоставленные офицеры США. Также страны Евросоюза и Америка активно поставляют на Украину оружие и отправляют Киеву миллиарды долларов. Из почти 40 миллиардов долларов, выделенных США на военную помощь Украине, непосредственно на технику пойдет меньше четверти всех денег, добавляет Pravda.Ru. Спикер Госдумы Вячеслав Володин отметил, что долг США не простят, его выплачивать придется самим украинцам, сообщает Nation News.