Глава ДНР Пушилин сообщил о сдавшихся иностранцах из «Азовстали»

22 мая 2022 в 00:51 Размер текста - 17 +

По словам Дениса Пушилина, на «Азовстали» присутствовали иностранцы Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Предварительно, среди сдавшихся украинских националистов, укрывавшихся на территории металлургического комбината «Азовсталь» в Мариуполе, есть иностранные граждане. Об этом заявил глава Донецкой народной республики Денис Пушилин. «По предварительно информации, да, были, и да, есть», — сказал Денис Пушилин в эфире «Соловьев Live», отвечая на вопрос о присутствии иностранцев на территории «Азовстали». Однако глава ДНР добавил, что точная информация будет объявлена публично после работы специалистов. Также он рассказал о гибели украинских военных при попытке уничтожить боеприпасы перед сдачей в плен. По его словам, после выхода основной части националистов и солдат ВСУ, поступил приказ взорвать склады, в результате чего погибли шесть военных, еще четверо пострадали. Россия проводит спецоперацию на Украине. Ее целью является денацификация и демилитаризация Украины, а также защита жителей Донбасса, заявлял президент РФ Владимир Путин. Ранее власти Донецкой народной республики сообщили, что военнослужащие РФ и ДНР надежно заблокировали националистов на территории завода. Они разбили несколько наблюдательных и снайперских позиций противника, в результате чего националисты бежали вглубь территории завода. Сдавшиеся украинские бойцы нацбатальона рассказали о британском наемнике, взятом в плен в Мариуполе. Также на «Азовстали» был обнаружен американский нацист.

Предварительно, среди сдавшихся украинских националистов, укрывавшихся на территории металлургического комбината «Азовсталь» в Мариуполе, есть иностранные граждане. Об этом заявил глава Донецкой народной республики Денис Пушилин. «По предварительно информации, да, были, и да, есть», — сказал Денис Пушилин в эфире «Соловьев Live», отвечая на вопрос о присутствии иностранцев на территории «Азовстали». Однако глава ДНР добавил, что точная информация будет объявлена публично после работы специалистов. Также он рассказал о гибели украинских военных при попытке уничтожить боеприпасы перед сдачей в плен. По его словам, после выхода основной части националистов и солдат ВСУ, поступил приказ взорвать склады, в результате чего погибли шесть военных, еще четверо пострадали. Россия проводит спецоперацию на Украине. Ее целью является денацификация и демилитаризация Украины, а также защита жителей Донбасса, заявлял президент РФ Владимир Путин. Ранее власти Донецкой народной республики сообщили, что военнослужащие РФ и ДНР надежно заблокировали националистов на территории завода. Они разбили несколько наблюдательных и снайперских позиций противника, в результате чего националисты бежали вглубь территории завода. Сдавшиеся украинские бойцы нацбатальона рассказали о британском наемнике, взятом в плен в Мариуполе. Также на «Азовстали» был обнаружен американский нацист.