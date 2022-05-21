21 мая 2022

Глава ДНР Пушилин сообщил о сдавшихся иностранцах из «Азовстали»

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Совместная пресс-конференция Дениса Пушилина и Андрея Турчака. ДНР, Донецк, пушилин денис
По словам Дениса Пушилина, на «Азовстали» присутствовали иностранцы Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Предварительно, среди сдавшихся украинских националистов, укрывавшихся на территории металлургического комбината «Азовсталь» в Мариуполе, есть иностранные граждане. Об этом заявил глава Донецкой народной республики Денис Пушилин.

«По предварительно информации, да, были, и да, есть», — сказал Денис Пушилин в эфире «Соловьев Live», отвечая на вопрос о присутствии иностранцев на территории «Азовстали». Однако глава ДНР добавил, что точная информация будет объявлена публично после работы специалистов.

Также он рассказал о гибели украинских военных при попытке уничтожить боеприпасы перед сдачей в плен. По его словам, после выхода основной части националистов и солдат ВСУ, поступил приказ взорвать склады, в результате чего погибли шесть военных, еще четверо пострадали.

Россия проводит спецоперацию на Украине. Ее целью является денацификация и демилитаризация Украины, а также защита жителей Донбасса, заявлял президент РФ Владимир Путин. Ранее власти Донецкой народной республики сообщили, что военнослужащие РФ и ДНР надежно заблокировали националистов на территории завода. Они разбили несколько наблюдательных и снайперских позиций противника, в результате чего националисты бежали вглубь территории завода. Сдавшиеся украинские бойцы нацбатальона рассказали о британском наемнике, взятом в плен в Мариуполе. Также на «Азовстали» был обнаружен американский нацист.

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Предварительно, среди сдавшихся украинских националистов, укрывавшихся на территории металлургического комбината «Азовсталь» в Мариуполе, есть иностранные граждане. Об этом заявил глава Донецкой народной республики Денис Пушилин. «По предварительно информации, да, были, и да, есть», — сказал Денис Пушилин в эфире «Соловьев Live», отвечая на вопрос о присутствии иностранцев на территории «Азовстали». Однако глава ДНР добавил, что точная информация будет объявлена публично после работы специалистов. Также он рассказал о гибели украинских военных при попытке уничтожить боеприпасы перед сдачей в плен. По его словам, после выхода основной части националистов и солдат ВСУ, поступил приказ взорвать склады, в результате чего погибли шесть военных, еще четверо пострадали. Россия проводит спецоперацию на Украине. Ее целью является денацификация и демилитаризация Украины, а также защита жителей Донбасса, заявлял президент РФ Владимир Путин. Ранее власти Донецкой народной республики сообщили, что военнослужащие РФ и ДНР надежно заблокировали националистов на территории завода. Они разбили несколько наблюдательных и снайперских позиций противника, в результате чего националисты бежали вглубь территории завода. Сдавшиеся украинские бойцы нацбатальона рассказали о британском наемнике, взятом в плен в Мариуполе. Также на «Азовстали» был обнаружен американский нацист.
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