Новостройку, которую подпирают краном, проверит прокуратура

При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Прокуратура Ямало-Ненецкого автономного округа проверит информацию горожан, сообщивших в соцсетях о новостройке, которую в непогоду на протяжении двух лет подпирают краном. Как рассказали URA.RU в надзорном ведомстве, при выявлении нарушений будут приняты меры прокурорского реагирования.

«Прокуратура ЯНАО организовала проверку по публикации в сетевых изданиях и СМИ. По результатам проверки будет дана оценка соблюдению застройщиком требования федерального законодательства. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», — объяснили агентству в пресс-службе.

Ранее URA.RU сообщало, что новостройку в Салехарде, по улице Глазкова, 1 подперли краном, чтобы обшивку здания не сорвало ураганным ветром. Дом сдали в эксплуатацию меньше года назад. Строительством занималась компания «Гор-Строй». В сентябре прошлого года дом уже подпирали кранами, чтобы обшивку не сдуло ветром. Тогда администрация города заверила, что застройщик устранит неисправность в рамках гарантийных обязательств.