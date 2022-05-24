24 мая 2022

В Кургане решили, кого поддержат на выборах вместо Жириновского

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Представители курганского ЛДПР решили за кого проголосуют на выборах лидера партии Фото:

В курганском региональном отделении ЛДПР определились, за кого проголосует их представитель, который поедет в Москву для участия в выборах лидера партии. Решение было принято на внеочередной партийной конференции.

«Партийцы из местных отделений единогласным решением доверили Юрию Ярушину представлять регион на предстоящем Съезде ЛДПР в Москве, который впервые пройдет без основателя ЛДПР Жириновского <…>, поддержали кандидатуру Леонида Слуцкого на должность Председателя партии», — говорится в сообщении на сайте отделения. Выборы состоятся 27 мая.

Кандидатуру Слуцкого предложил поддержать глава местных либерал-демократов. Партийцы единогласно поддержали предложение Ярушина.

Ранее URA.RU сообщало, что курганский депутат Госдумы высказался после смерти бывшего лидера ЛДПР. Также курганцы посетили местное отделение партии, чтобы помянуть Жириновского.

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В курганском региональном отделении ЛДПР определились, за кого проголосует их представитель, который поедет в Москву для участия в выборах лидера партии. Решение было принято на внеочередной партийной конференции. «Партийцы из местных отделений единогласным решением доверили Юрию Ярушину представлять регион на предстоящем Съезде ЛДПР в Москве, который впервые пройдет без основателя ЛДПР Жириновского <…>, поддержали кандидатуру Леонида Слуцкого на должность Председателя партии», — говорится в сообщении на сайте отделения. Выборы состоятся 27 мая. Кандидатуру Слуцкого предложил поддержать глава местных либерал-демократов. Партийцы единогласно поддержали предложение Ярушина. Ранее URA.RU сообщало, что курганский депутат Госдумы высказался после смерти бывшего лидера ЛДПР. Также курганцы посетили местное отделение партии, чтобы помянуть Жириновского.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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