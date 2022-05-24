24 мая 2022

Курганскому погорельцу, живущему в «Ниве», нашли жилье

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Пожар в Чистопрудном. Курган, пожар, лесные пожары, дым, чистопрудное
Во время пожара в селе Чистопрудный в Курганской области сгорели жилые дома и скот Фото:
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Жителю Кетовского района Курганской области, потерявшему дом во время пожара в селе Чистопрудное, купили вагончик. Неравнодушные курганцы собрали на жилье дяде Ване более 270 тысяч рублей. Об этом URA.RU рассказали волонтеры.

«Мы закрыли сбор 21 мая. Общая сумма вышла 276 618 рублей, из них 200 тысяч идут на строительство вагончика, 4 тысячи — на его доставку до дяди Вани, а на остальные деньги мы заказали ему доильный аппарат, о котором он мечтал», — сообщила URA.RU организатор сбора Наталья Решетникова.

Размер вагончика — 6 на 2,5 метра, пол утепленный, его изготовление займет около недели, объяснила Решетникова. У мужчины в пожаре уцелела только корова с теленком, поэтому волонтеры решили купить ему небольшую доильную станцию на оставшиеся средства.

До этого URA.RU писало, что житель села Чистопрудное живет в неработающей «Ниве». Кроме машины и коровы у него ничего не осталось.

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Жителю Кетовского района Курганской области, потерявшему дом во время пожара в селе Чистопрудное, купили вагончик. Неравнодушные курганцы собрали на жилье дяде Ване более 270 тысяч рублей. Об этом URA.RU рассказали волонтеры. «Мы закрыли сбор 21 мая. Общая сумма вышла 276 618 рублей, из них 200 тысяч идут на строительство вагончика, 4 тысячи — на его доставку до дяди Вани, а на остальные деньги мы заказали ему доильный аппарат, о котором он мечтал», — сообщила URA.RU организатор сбора Наталья Решетникова. Размер вагончика — 6 на 2,5 метра, пол утепленный, его изготовление займет около недели, объяснила Решетникова. У мужчины в пожаре уцелела только корова с теленком, поэтому волонтеры решили купить ему небольшую доильную станцию на оставшиеся средства. До этого URA.RU писало, что житель села Чистопрудное живет в неработающей «Ниве». Кроме машины и коровы у него ничего не осталось.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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