Курганский застройщик раскритиковал панельные дома

Застройщик Александр Бабочкин считает, что Кургану не хватает архитектуры Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Курганский застройщик Александр Бабочкин высказался против строительства панельных домов. По словам бизнесмена, Кургану не хватает архитектуры. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал сам предприниматель.

«В Заозерном панель одна строится. Да, домики цветные, разные. Красиво, но нельзя все строить мелкоштучными материалами. Мы живем в стране, где есть глина и кирпич, которого, например, нет в Казахстане. Но мы почему-то строим панельные дома», — сказал Бабочкин.

Также застройщик отметил, что еще одной бедой нашего города являются хрущевки, которые портят весь внешний облик. «Хрущевки это не архитектура, это бетонные коробки, к которым приделали балконы. Вот в Москве и Питере, там архитектура», — считает Бабочкин.

Ранее URA.RU сообщало о том, что курганский застройщик предоставил приюту для бездомных животных частный дом в микрорайоне Шевелевка, который он выкупил под снос. Дополнительно предприниматель оказал помощь с установкой забора, привез стройматериалы и выделил рабочих.