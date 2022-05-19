Курганский застройщик отдал дом под приют

В Кургане застройщик предоставил приюту для бездомных животных дом в Шевелевке Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Курганский застройщик Александр Бабочкин предоставил приюту для бездомных животных частный дом в микрорайоне Шевелевка, который он выкупил под снос. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил финансовый куратор приюта «Потеряшки» Наталья Березовская.

«Обратились к застройщику Александру Бабочкину за помощью, потому что мы находимся в безвыходном положении. Нас выселяют из арендованного помещения, грозятся бульдозером сравнять все с землей. В нашем приюте 40 кошек и 30 собак, еще взяли животных, которые пострадали в пожарах. Уже не знали куда нам податься. Большое спасибо Александру, который откликнулся и предложил нам на выбор несколько домов в Шевелевке», — рассказала Наталья Березовская. По словам куратора, предприниматель дополнительно оказал помощь с установкой забора, привез стройматериалы и выделил рабочих.

Застройщик прокомментировал URA.RU передачу дома приюту. «Люди обратились ко мне за помощью. У них было сложное положение. У меня был выкуплен дом под снос в Шевелевке, который я и отдал. Считаю, что помочь приюту для бездомных животных это благое дело», — сказал в телефонном разговоре Бабочкин. Также предприниматель предложил приюту выделить еще один дом в другой черте города, если им потребуется больше места.