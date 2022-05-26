Эксперт: для конфликта между РФ и Финляндией могут сбить самолет

26 мая 2022 в 09:45 Размер текста - 17 +

Британцы могут создать авиакатастрофу, чтобы спровоцировать конфликт между Россией и Финляндией Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Велика вероятность, что Великобритания спровоцирует конфликт между Россией и Финляндией. Для этого британцы могут сбить гражданский самолет, как это было в случае эскалации украинского конфликта в 2014 году (тогда над Донбассом был сбит малазийский «Боинг»), сообщил в интервью URA.RU финский политолог, доцент социологии права университета Хельсинки Йохан Бекман. «Угроза провокации большая и вероятная. Могут с помощью, например, британцев сбить шведский или финский гражданский самолет, как было в Донбассе восемь лет назад с „Боингом“. Это будет для властей Финляндии хорошим поводом усилить военный психоз в стране. Шоковое влияние от такой катастрофы будет огромное, оно усилит уже существующий военный психоз. А британцы используют ситуацию, чтобы сразу ввести войска или в Финляндию, или в Швецию, или на Аландские острова [принадлежат Финляндии]», — отметил Бекман. Свои заявки о вступлении в НАТО Финляндия и Швеция подали 16 мая. Ранее ожидалось, что обе страны будут приняты в альянс на июньском саммите. Однако против этого решения уже выступила Турция.

Велика вероятность, что Великобритания спровоцирует конфликт между Россией и Финляндией. Для этого британцы могут сбить гражданский самолет, как это было в случае эскалации украинского конфликта в 2014 году (тогда над Донбассом был сбит малазийский «Боинг»), сообщил в интервью URA.RU финский политолог, доцент социологии права университета Хельсинки Йохан Бекман. «Угроза провокации большая и вероятная. Могут с помощью, например, британцев сбить шведский или финский гражданский самолет, как было в Донбассе восемь лет назад с „Боингом“. Это будет для властей Финляндии хорошим поводом усилить военный психоз в стране. Шоковое влияние от такой катастрофы будет огромное, оно усилит уже существующий военный психоз. А британцы используют ситуацию, чтобы сразу ввести войска или в Финляндию, или в Швецию, или на Аландские острова [принадлежат Финляндии]», — отметил Бекман. Свои заявки о вступлении в НАТО Финляндия и Швеция подали 16 мая. Ранее ожидалось, что обе страны будут приняты в альянс на июньском саммите. Однако против этого решения уже выступила Турция.