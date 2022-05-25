Киев пожаловался на «очень плохую» ситуацию для ВСУ в Донбассе

В Донбассе для ВСУ сложилась не лучшая ситуация. Такое заявление сделал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
«Ситуация в Донбассе чрезвычайно плоха», — приводит его слова РИА «Новости». Такое заявление Кулеба сделал на Всемирном экономическом форуме «Украина и ЕС: выиграют все». Трансляция шла на странице МИД Украины в соцсетях.
Россия начала вынужденную специальную операцию на территории Украины, чтобы спасти мирных граждан Донбасса от восьмилетнего геноцида со стороны ВСУ и нацбатов. При этом западные государства поставляют Киеву тяжелое вооружение и бронетехнику, дополняет агентство Nation News. США выделяют на военную помощь Украине миллиарды долларов. В боевых действиях на стороне Украины активно участвуют наемники из разных стран, иностранные военные также обучают ВСУ тактике ведения боев.
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В Донбассе для ВСУ сложилась не лучшая ситуация. Такое заявление сделал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. «Ситуация в Донбассе чрезвычайно плоха», — приводит его слова РИА «Новости». Такое заявление Кулеба сделал на Всемирном экономическом форуме «Украина и ЕС: выиграют все». Трансляция шла на странице МИД Украины в соцсетях. Министр иностранных дел добавил, что, если Киев сейчас не получит ракетное вооружение, все станет еще хуже, пишет «Федеральное агентство новостей». Ранее Украина попросила западные страны «как можно скорее» прислать ей реактивные системы залпового огня (РСЗО). По словам Кулебы, это нужно, чтобы отбить у российских войск Херсон. Россия начала вынужденную специальную операцию на территории Украины, чтобы спасти мирных граждан Донбасса от восьмилетнего геноцида со стороны ВСУ и нацбатов. При этом западные государства поставляют Киеву тяжелое вооружение и бронетехнику, дополняет агентство Nation News. США выделяют на военную помощь Украине миллиарды долларов. В боевых действиях на стороне Украины активно участвуют наемники из разных стран, иностранные военные также обучают ВСУ тактике ведения боев.