Украина заявила о планах отбить Херсон

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Мариуполь в период вывода гражданских лиц с завода Азовсталь. ДНР/Украина, разрушенный мост, последствия обстрела, последствия войны, река кальчик
Украинская сторона хочет отбить у ВС РФ Херсон Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Украина попросит западные страны прислать ей реактивные системы залпового огня, чтобы отбить у российских войск Херсон — административный центр Херсонской области. Такое заявление сделал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

«Я могу ответить двумя аббревиатурами: РСЗО и ASAP (сокращение от as soon as possible, „как можно скорее“, — прим. ред.)», — заявил Кулеба в ответ на вопрос о сроках получения такого типа вооружения. Его слова приводит РИА «Новости». По словам Кулебы, РСЗО нужны Украине «для взятия Херсона».

Вынужденная спецоперация на Украине проходит с конца февраля. В результате действий российских войск под контроль полностью взята Херсонская область и значительная часть Запорожской области. Президент РФ Владимир Путин уже разрешил жителям этих областей получать гражданство России в упрощенном порядке. Замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов отметил, что рассматривается возможность вхождения региона в состав России.

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Украина попросит западные страны прислать ей реактивные системы залпового огня, чтобы отбить у российских войск Херсон — административный центр Херсонской области. Такое заявление сделал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. «Я могу ответить двумя аббревиатурами: РСЗО и ASAP (сокращение от as soon as possible, „как можно скорее“, — прим. ред.)», — заявил Кулеба в ответ на вопрос о сроках получения такого типа вооружения. Его слова приводит РИА «Новости». По словам Кулебы, РСЗО нужны Украине «для взятия Херсона». Вынужденная спецоперация на Украине проходит с конца февраля. В результате действий российских войск под контроль полностью взята Херсонская область и значительная часть Запорожской области. Президент РФ Владимир Путин уже разрешил жителям этих областей получать гражданство России в упрощенном порядке. Замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов отметил, что рассматривается возможность вхождения региона в состав России.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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