Украина заявила о планах отбить Херсон

25 мая 2022

Украинская сторона хочет отбить у ВС РФ Херсон Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украина попросит западные страны прислать ей реактивные системы залпового огня, чтобы отбить у российских войск Херсон — административный центр Херсонской области. Такое заявление сделал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. «Я могу ответить двумя аббревиатурами: РСЗО и ASAP (сокращение от as soon as possible, „как можно скорее“, — прим. ред.)», — заявил Кулеба в ответ на вопрос о сроках получения такого типа вооружения. Его слова приводит РИА «Новости». По словам Кулебы, РСЗО нужны Украине «для взятия Херсона». Вынужденная спецоперация на Украине проходит с конца февраля. В результате действий российских войск под контроль полностью взята Херсонская область и значительная часть Запорожской области. Президент РФ Владимир Путин уже разрешил жителям этих областей получать гражданство России в упрощенном порядке. Замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов отметил, что рассматривается возможность вхождения региона в состав России.

