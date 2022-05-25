25 мая 2022

На центральной улице в Кургане проводится ремонт дороги

© Служба новостей «URA.RU»
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Разное. Курган, объезд на дороге, строительные работы, ремонт дороги
Работы по смене дорожного полотна по улице Гоголя продолжились до утра Фото:

Ночью в Кургане рабочие приступили к капитальному ремонту дорожного полотна на улице Гоголя. О перекрытии движения пока ничего не известно.

«Сегодня, 26 мая, на самой центральной улице города ночью специалисты проводили работы по срезке старого асфальта. Его убирали в ночное время, чтобы не перекрывать движение в городе днем», — написано на сайте портала «45.ру».

Работы по смене асфальта начались около полуночи. Известно, что одну из самых старинных улиц Кургана планируют отремонтировать от улицы Красина до Половинской.

О том, что в региональном центре на 2022 год запланировано строительство трех новых дорог, URA.RU писало ранее. Эта информация появилась 23 мая на сайте областного правительства.

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Ночью в Кургане рабочие приступили к капитальному ремонту дорожного полотна на улице Гоголя. О перекрытии движения пока ничего не известно. «Сегодня, 26 мая, на самой центральной улице города ночью специалисты проводили работы по срезке старого асфальта. Его убирали в ночное время, чтобы не перекрывать движение в городе днем», — написано на сайте портала «45.ру». Работы по смене асфальта начались около полуночи. Известно, что одну из самых старинных улиц Кургана планируют отремонтировать от улицы Красина до Половинской. О том, что в региональном центре на 2022 год запланировано строительство трех новых дорог, URA.RU писало ранее. Эта информация появилась 23 мая на сайте областного правительства.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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