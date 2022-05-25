На центральной улице в Кургане проводится ремонт дороги

Работы по смене дорожного полотна по улице Гоголя продолжились до утра Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Ночью в Кургане рабочие приступили к капитальному ремонту дорожного полотна на улице Гоголя. О перекрытии движения пока ничего не известно.

«Сегодня, 26 мая, на самой центральной улице города ночью специалисты проводили работы по срезке старого асфальта. Его убирали в ночное время, чтобы не перекрывать движение в городе днем», — написано на сайте портала «45.ру».

Работы по смене асфальта начались около полуночи. Известно, что одну из самых старинных улиц Кургана планируют отремонтировать от улицы Красина до Половинской.

О том, что в региональном центре на 2022 год запланировано строительство трех новых дорог, URA.RU писало ранее. Эта информация появилась 23 мая на сайте областного правительства.