В Евросоюзе назвали «ничтожно малыми» замороженные активы ЦБ РФ 26 мая 2022 в 04:43 Размер текста - 17 + В ЕС заморожено менее 10% от общего числа активов ЦБ РФ, заявил Дидье Рейндерс Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Страны Евросоюза заморозили активы российского Центробанка на сумму 23 миллиарда долларов. Об этом заявил еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс. В Евросоюзе заморозили активы Банка России на сумму около 23 миллиардов евро, что является «ничтожно малой» суммой по сравнению со 100 миллиардами долларов, замороженными США, заявил Дидье Рейндерс агентству Reuters. Он подчеркнул, что европейские страны смогли заморозить менее 10% от общего числа замороженных российских активов в мире. Страны ЕС, а также США и другие государства ввели против РФ масштабные санкции из-за российской спецоперации на Украине. Как сообщали российские власти, все предыдущие санкции имели негативный эффект и для западных стран, в том числе привели к росту инфляции. Ранее конгресс США одобрил законопроект, разрешающий отправлять Киеву средства, вырученные от конфискации активов и резервов российских граждан и правительства. В Китае отметили, что таким образом Вашингтон рискует потерять мировое доверие. Страны Евросоюза заморозили активы российского Центробанка на сумму 23 миллиарда долларов. Об этом заявил еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс. В Евросоюзе заморозили активы Банка России на сумму около 23 миллиардов евро, что является «ничтожно малой» суммой по сравнению со 100 миллиардами долларов, замороженными США, заявил Дидье Рейндерс агентству Reuters. Он подчеркнул, что европейские страны смогли заморозить менее 10% от общего числа замороженных российских активов в мире. Страны ЕС, а также США и другие государства ввели против РФ масштабные санкции из-за российской спецоперации на Украине. Как сообщали российские власти, все предыдущие санкции имели негативный эффект и для западных стран, в том числе привели к росту инфляции. Ранее конгресс США одобрил законопроект, разрешающий отправлять Киеву средства, вырученные от конфискации активов и резервов российских граждан и правительства. В Китае отметили, что таким образом Вашингтон рискует потерять мировое доверие. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям