Германия боится стать «неудачником» из-за Украины

26 мая 2022 в 13:14 Размер текста - 17 +

Германия плохо координирует поставки оружия со своими партнерами, считает Мари-Агнес Штрак-Циммерманн Фото: NIDS/NATO Multimedia Library Германия должна более ясно общаться со странами-партнерами при поставках оружия на Украину, чтобы не оказаться «неудачниками». Такое заявление в беседе с Немецким агентством печати сделала председатель Комитета по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерманн. «Восточноевропейские партнеры обеспокоены Leopard 2. Когда происходил так называемый „обмен кольцами“, им явно не было ясно, как этот процесс будет работать на практике. Я не могу себе представить, чтобы не была упомянута временная шкала. Не должно быть так, чтобы в конце мир воспринимал Германию как полного тормоза и неудачника только потому, что мы не в состоянии организоваться и общаться. К сожалению, это еще раз показывает, что коммуникация внутри Германии и со странами-партнерами недостаточно четкая», — сказала Штрак-Циммерманн. Страны Евросоюза резко увеличили поставки оружия на Украину после начала специальной операции по демилитаризации и денацификации страны. Президент России Владимир Путин заявил, что ее цель — защитить жителей Донбасса от геноцида. Позже выяснилось, что Германия поставляет Украине уже списанное вооружение. При этом немецкие СМИ пишут, что канцлер ФРГ Олаф Шольц намерено затягивает поставки современного оружия.

Германия должна более ясно общаться со странами-партнерами при поставках оружия на Украину, чтобы не оказаться «неудачниками». Такое заявление в беседе с Немецким агентством печати сделала председатель Комитета по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерманн. «Восточноевропейские партнеры обеспокоены Leopard 2. Когда происходил так называемый „обмен кольцами“, им явно не было ясно, как этот процесс будет работать на практике. Я не могу себе представить, чтобы не была упомянута временная шкала. Не должно быть так, чтобы в конце мир воспринимал Германию как полного тормоза и неудачника только потому, что мы не в состоянии организоваться и общаться. К сожалению, это еще раз показывает, что коммуникация внутри Германии и со странами-партнерами недостаточно четкая», — сказала Штрак-Циммерманн. Страны Евросоюза резко увеличили поставки оружия на Украину после начала специальной операции по демилитаризации и денацификации страны. Президент России Владимир Путин заявил, что ее цель — защитить жителей Донбасса от геноцида. Позже выяснилось, что Германия поставляет Украине уже списанное вооружение. При этом немецкие СМИ пишут, что канцлер ФРГ Олаф Шольц намерено затягивает поставки современного оружия.