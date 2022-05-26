Звездный шоумен вслед за Ургантом отказался вести «Ночь музыки»

26 мая 2022 в 16:25 Размер текста - 17 +

Губерниев, как и Ургант, не сможет провести «Ночь музыки» Фото: Владимир Андреев © URA.RU Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев, чья кандидатура рассматривалась организаторами фестиваля «Ночь музыки», не сможет приехать в Екатеринбург ввиду занятости. Об этом шоумен заявил корреспонденту URA.RU. «24 июня (дата проведения фестиваля — прим. ред.) я работаю в Санкт-Петербурге, у меня там частное мероприятие. Ваня прекрасный ведущий, я надеюсь, он проведет вашу «Ночь музыки». Организаторы прекрасно знают мой телефон, надо было раньше позвонить. Такие вещи решаются заранее, а не так: «Ваня не приедет, давайте вы», — высказался Дмитрий Губерниев. Он добавил, что любит Екатеринбург, поддерживает город в свете самых разных событий и уже не раз вел знаменитый фестиваль «Ночь музыки». «Но потом организаторы повели себя странно», — сказал комментатор. На уточняющий вопрос — как именно — он не захотел ответить: «Просто странно, и все». Ранее вокруг персоны ведущего «Ночи музыки» разразился скандал. Журналист Ксения Собчак сообщила в telegram-канале, что вести фестиваль будет шоумен Иван Ургант. Артист в разговоре с URA.RU опроверг эту информацию, потроллил Собчак и назвал ее «непроверенным новостным агентством». Организаторы екатеринбургского фестиваля после отказа Урганта сообщили агентству, что рассматривают другие кандидатуры — спортивного комментатора Дмитрия Губерниева и певицу Полину Фаворскую.

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев, чья кандидатура рассматривалась организаторами фестиваля «Ночь музыки», не сможет приехать в Екатеринбург ввиду занятости. Об этом шоумен заявил корреспонденту URA.RU. «24 июня (дата проведения фестиваля — прим. ред.) я работаю в Санкт-Петербурге, у меня там частное мероприятие. Ваня прекрасный ведущий, я надеюсь, он проведет вашу «Ночь музыки». Организаторы прекрасно знают мой телефон, надо было раньше позвонить. Такие вещи решаются заранее, а не так: «Ваня не приедет, давайте вы», — высказался Дмитрий Губерниев. Он добавил, что любит Екатеринбург, поддерживает город в свете самых разных событий и уже не раз вел знаменитый фестиваль «Ночь музыки». «Но потом организаторы повели себя странно», — сказал комментатор. На уточняющий вопрос — как именно — он не захотел ответить: «Просто странно, и все». Ранее вокруг персоны ведущего «Ночи музыки» разразился скандал. Журналист Ксения Собчак сообщила в telegram-канале, что вести фестиваль будет шоумен Иван Ургант. Артист в разговоре с URA.RU опроверг эту информацию, потроллил Собчак и назвал ее «непроверенным новостным агентством». Организаторы екатеринбургского фестиваля после отказа Урганта сообщили агентству, что рассматривают другие кандидатуры — спортивного комментатора Дмитрия Губерниева и певицу Полину Фаворскую.