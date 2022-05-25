Часть тюменцев до осени останется без горячей воды 26 мая 2022 в 20:28 Размер текста - 17 + До сентября горячей воды не будет на улице Мелиораторов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В результате ремонтных работ в Тюмени некоторые жители города останутся без горячей воды до начала осени. Информация об этом появилась на сайте единой теплоснабжающей организации города Тюмени. «Больше всего без горячей воды останутся жители сотни домов в районе улицы Мелиораторов. Там без горячей воды тюменцы будут до сентября», — комментирует ситуацию сетевое издание 72.ru. Представители единой теплоснабжающей организации объяснили, что причиной такого большого периода является капитальный ремонт сетей и котельных. Отключение воды будет проходить в семь этапов. На сайте теплоснабжающей организации можно ознакомиться с графиком отключения подачи воды. Для этого нужно найти свою улицу, а после выбрать номер дома в этой таблице . В результате ремонтных работ в Тюмени некоторые жители города останутся без горячей воды до начала осени. Информация об этом появилась на сайте единой теплоснабжающей организации города Тюмени. «Больше всего без горячей воды останутся жители сотни домов в районе улицы Мелиораторов. Там без горячей воды тюменцы будут до сентября», — комментирует ситуацию сетевое издание 72.ru. Представители единой теплоснабжающей организации объяснили, что причиной такого большого периода является капитальный ремонт сетей и котельных. Отключение воды будет проходить в семь этапов. На сайте теплоснабжающей организации можно ознакомиться с графиком отключения подачи воды. Для этого нужно найти свою улицу, а после выбрать номер дома в этой таблице. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям