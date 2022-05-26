Тюменский политолог обвинил Шумкова в неконституционном заявлении

26 мая 2022 в 22:54 Размер текста - 17 +

Политолог раскритковал главу Курганской области за слова про толерантность Фото: Владимир Андреев © URA.RU Заявление губернатора Курганской области Вадима Шумкова о том, что толерантность это что-то неприличное, идет вразрез с Конституцией РФ. Такое мнение высказал тюменский политолог Александр Безделов. «Во-первых, первая строка Конституции России гласит „Россия есть демократическое федеративное правовое государство“. И тут хочется все-таки выяснить, почему Вадим Шумков, как человек, чьи взгляды идут, скажем так, вразрез с основным законом страны, все еще является губернатором одного из ее субъектов. Во-вторых, что касается толерантности, то это, в основном, про равные права и отношение, например, к людям с ограниченными возможностями и другим цветом кожи. Но тут, наверное, все-таки, у кого что болит», — сообщил политолог в своем telegram-канале. URA.RU направило запрос в пресс-службу правительства Курганской области с просьбой прокомментировать заявление политолога. На момент публикации новости ответа не поступило. Ранее URA.RU сообщало, что глава Курганской области заявил о своем осторожном отношении к словам «демократия» и «толерантность». Второе понятие он и вовсе назвал «чем-то неприличным». «Это значит что-то из сексуального совращения. Вот откуда-то оттуда. Я это не люблю», — добавил Шумков. Позже он сказал, что его слова переврали.

Заявление губернатора Курганской области Вадима Шумкова о том, что толерантность это что-то неприличное, идет вразрез с Конституцией РФ. Такое мнение высказал тюменский политолог Александр Безделов. «Во-первых, первая строка Конституции России гласит „Россия есть демократическое федеративное правовое государство“. И тут хочется все-таки выяснить, почему Вадим Шумков, как человек, чьи взгляды идут, скажем так, вразрез с основным законом страны, все еще является губернатором одного из ее субъектов. Во-вторых, что касается толерантности, то это, в основном, про равные права и отношение, например, к людям с ограниченными возможностями и другим цветом кожи. Но тут, наверное, все-таки, у кого что болит», — сообщил политолог в своем telegram-канале. URA.RU направило запрос в пресс-службу правительства Курганской области с просьбой прокомментировать заявление политолога. На момент публикации новости ответа не поступило. Ранее URA.RU сообщало, что глава Курганской области заявил о своем осторожном отношении к словам «демократия» и «толерантность». Второе понятие он и вовсе назвал «чем-то неприличным». «Это значит что-то из сексуального совращения. Вот откуда-то оттуда. Я это не люблю», — добавил Шумков. Позже он сказал, что его слова переврали.